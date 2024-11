Elio Ferreyra, un hombre de Villa Krause, Rawson, quien había desaparecido el pasado sábado por la mañana, fue encontrado este domingo en la tarde luego de una intensa búsqueda por parte de sus familiares. Ferreyra, de quien no se tenía conocimiento desde que salió de su hogar para realizar compras para su negocio, se encontraba en la casa de una amiga debido a una avería en su vehículo.

El hombre, que salió alrededor de las 9:00 a.m. del sábado, había dejado su hogar acompañado de su hijo, quien le entregó las llaves del vehículo. De acuerdo con los familiares, Elio acostumbraba realizar compras en una distribuidora cercana y regresar en un plazo aproximado de una hora y media. Sin embargo, su ausencia prolongada comenzó a generar gran preocupación entre los suyos.

El hijo de Elio Ferreyra relató lo sucedido a este medio: “Anoche dimos con su paradero. Se le había descompuesto el vehículo y, al no contar con teléfono móvil, se dirigió a la casa de una amiga para conseguir uno”. Además comentó "Fue entonces cuando se comunicó con nosotros y nos explicó que no pudo regresar anoche porque su auto no arrancaba. Hoy mismo viene para la casa."