En diálogo con Banda Ancha, el diputado nacional del PJ por San Juan, Jorge "Coqui" Chica, brindó sus opiniones sobre el presupuesto presentado por el Presidente Javier Milei y la situación política actual.

Durante la entrevista telefónica, Chica aclaró que él y los otros dos diputados de la provincia no estuvieron presentes en la presentación, ya que no formaban parte de la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, negó que su ausencia respondiera a una decisión política de boicotear la sesión.

"No, por supuesto que no, pero sí tenemos que poner en valor lo que ha venido sucediendo desde que asumió el Presidente, dándonos su discurso inicial de espaldas al Congreso, y las difamaciones que ha hecho respecto a los diputados y sobre todo a la Cámara de Diputados", explicó el legislador.

Añadió que el formato elegido por el mandatario, un domingo a las 21 horas, reforzaba la sensación de un "show mediático", en un momento en que muchos argentinos atraviesan una situación sumamente compleja.

"No era el momento de prestarse para el show", declaró.

Consultado sobre la postura del PJ frente al presupuesto, Chica fue cauto: "Primero nosotros tenemos que ser respetuosos, no hemos visto el presupuesto. Eso primero pasa a comisión y se empieza a tratar", dijo, asegurando que aún no tienen una postura definida. No obstante, aclaró que el enfoque del PJ será proteger a los sectores más vulnerables: "Estamos de acuerdo en que tenemos que sanear las cuentas, que tenemos que tener un país equilibrado, pero las formas no deben ser a costa de que sufran los más necesitados en este país".

Chica enfatizó la necesidad de atender la situación social y económica que afecta a millones de argentinos. "Tenemos un millón y medio de chicos que no cenan de noche o que comen salteado. Creo que es muy importante poner en valor la cantidad de personas que están viviendo por debajo de la línea de indigencia", subrayó. Asimismo, se refirió al impacto en los jubilados, quienes han perdido más del 35% de su poder adquisitivo desde enero.

"Muchos jubilados tenían la oportunidad, a través del PAMI, de ser ayudados con su medicamento, pero hoy esos derechos están siendo denegados", lamentó.

Sobre la posibilidad de apoyar el presupuesto, Chica dejó en claro que dependerá del contenido final del mismo: "Si hay un presupuesto equilibrado donde los sectores puedan sentirse reconocidos, por supuesto que deberíamos acompañar". Sin embargo, reiteró que el PJ será firme en su postura de no avalar ajustes que afecten a los sectores más necesitados de la sociedad.