Algunos días después de que se conoció la noticia de que las mineras que extraen oro, plata y cobre llevan meses sin pagar retenciones por las exportaciones que hacen. El diputado por San Juan, Walberto Allende, explicó que él presentará un pedido de informes para tratar de saber qué pasó con el dinero que debieron pagar las mineras, incluyendo a dos firmas que operan en San Juan.

En contacto con el programa “Un Café con Martínez”, que se emite de lunes a viernes por Canal 13, el legislador nacional comenzó por aclarar que, si bien, en un principio, se señaló solo a la minera Barrick, en realidad son 10 empresas extractivas las que no están pagando retenciones.

El sanjuanino explicó que en el caso de San Juan las minas por las que no se han pagado retenciones son Veladero y Gualcamayo. En tanto, que en el resto del país hay por lo menos otros ocho yacimientos que no ha tributado y que están ubicados en Chubut, Santa Cruz, Salta y Jujuy.

“Hay que aclarar que las firmas en Argentina no pagaron porque no se les está cobrando”, aseveró el legislador que apuntó a la Nación que no actualizó la normativa referente a la alícuotas que se aplican al sector y por eso las empresas no tienen definido cuánto es lo que deben pagar.

El sanjuanino recordó que en el mes de abril surgió información que aseguraba que no se estaban cobrando las retenciones, pero él pensó que luego esto se había normalizado, ahora todo parece indicar que no se ha abonado el importe correspondiente a las retenciones.

“Llama la atención que se les haya pasado, no hubo un comunicado del Gobierno en este sentido”, aseguró Allende quien agregó que él presentará un pedido de informes que irá con copia al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Minería de la Nación .

En contacto con Diario 13 el legislador aclaró que los dineros que las mineras no pagaron no son coparticipables por lo que no llegan de manera directa desde la Nación a las provincias. Igualmente, aseguró que es con estos fondos que la administración nacional financia al menos una parte de los programas que se aplican en las provincias.

A la hora de hablar de montos calculó que se habla de un total de 2.600 millones de dólares que corresponden a la minería del oro y la plata y que no entraron en las arcas nacionales. Además aseguró que dentro de este total está incluido el yacimiento Veladero que habría dejado de tributar unos 70 millones de dólares.

Posible conflicto

Allende aseguró que la noticia de que algunas mineras no están pagando retenciones a las exportaciones, puede generar molestias en otros sectores de la actividad extractiva.

“Puede haber un conflicto porque a las mineras del litio se les cobra, hay una situación de no equidad con respeto al litio”, opinó el legislador por San Juan.