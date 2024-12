Este miércoles 4 de diciembre se realizó en la Cámara de Diputados de la Nación una sesión preparatoria en la que los legisladores nacionales re designaron a Martín Menem como presidente de la Cámara Baja. El diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, contó que durante esta sesión también hubo un fuerte pedido para que se trate el presupuesto 2025.

En entrevista con el programa “Un Café con Martínez” que se emite de lunes a viernes a las 20 por Canal 13, Allende explicó que a la hora de hacer uso de la palabra todos los legisladores, menos los de La Libertad Avanza (LLA) pidieron por el urgente tratamiento de una ley de presupuesto que defina la política económica para el 2025.

“Recordemos que el presupuesto es la ruta de los gastos de la Argentina, es imposible, inviable que se pretenda prorrogar un presupuesto hecho en 2022 con lo que pasó en el país en los últimos tiempos, es una preocupación en las provincias”, aseveró el legislador.

Allende agregó que se habla de que “este jueves se conocería el decreto del presidente Milei convocando a sesiones extraodinarias desde el 6 al 30 de diciembre, de acuerdo a los proyectos que se barajan no incluye el tratamiento del presupuesto”, aseveró el sanjuanino quien agregó que “todos los gobernadores están pidiendo sentarse a dialogar el presupuesto y yo estoy acompañando ese reclamo”. .

El legislador también habló de la designación de Menem como presidente de la Cámara Baja, el diputado explicó que el bloque de Unión por la Patria dio quorum, para permitir que se realice la sesión, pero se abstuvo de votar.

“Le permitimos al gobierno que pueda designar al diputado que represente al espacio de gobierno no nos oponemos para nada no fue la idea votar otro candidato, es una tradición que el oficialismo designa al presidente del cuerpo”, aseveró.

Al hablar de lo que se viene, el legislador advirtió que es posible que el mileismo intente tratar temas que considera clave como la privatización de Aerolíneas y es factible que allí se habrán nuevas instancias de negociación.

“Necesitamos hablar de presupuesto, no debatirlo es una medida unilateral de gobierno, yo no se si no roza la inconstitucional”, cerró Allende.