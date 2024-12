Oscar Guardia, tapicero de profesión, un sanjuanino que como muchos otros acunó el sueño de la casa propia. Cuando ese sueño le fue cumplido con la entrega de su vivienda en el Barrio Chacras de Cuyo, cumplió la promesa que en tiempos difíciles había hecho: para ayudar a que el espíritu navideño no se apague en San Juan, ornamentaría su hogar con muchas luces navideñas.

En conversación con Diario 13, Oscar contó que para el próximo domingo 8 de diciembre, fecha en la que históricamente se arma el pesebre, se arma el arbolito y se ornamenta con luces navideñas los frentes de las casas, como desde hace unos años viene haciendo, encenderá las luces navideñas de su casa. Como no quiere que este evento pase desapercibido, este entusiasta sanjuanino ha preparado toda una escena para ese día, el cual no solo tendrá muchas luces, sino también música en vivo.

Ese domingo 8, en la casa 22 de la manzana “C” del Barrio Chacras, Oscar, su esposa, sus siete hijos y sus tres nietos encenderán las luces de la casa, que incluso se extienden hasta el interior, según quisieron mostrar en unos videos. El evento está intitulado como: “Gran noche de la Familia Guardia”

“Lo que buscamos con mi familia es que no se pierda el espíritu navideño, que es muy lindo”, comentó el tapicero a este medio. “Todos los años, desde que nos tocó la casa, que fue un sueño cumplido, adorno el frente de mi casa, es una promesa que año a año venimos cumpliendo, encima es mi cumpleaños, lo que lo hace más especial”, expresó entusiasta Oscar.

La génesis de este evento fue un accidente en moto que sufrió Oscar. El tapicero contó que fue hace 20 años, y que la pasó mal, puesto que perdió su vehículo con el que contaba para transportaba, su local (lo desalojaron por no poder pagar y no quedó del todo bien luego de recuperarse del siniestro. “Si bien muchas veces rengueo, le meto fuerzas para sacar adelante a mis siete hijos y esposa, a mi familia. No me deje caer, a pesar de que por un largo tiempo vivíamos en una sola pieza de adobe, todos apretados, nunca dejé de soñar y trabajar por el sueño de la casa propia”, comentó.

Recuperado del siniestro que tantas tristezas le trajo, Oscar, de camino a la casa de su padre, siempre pasaba por una vivienda que adornaban para la fiesta. Entusiasta y soñador como siempre se caracterizó, prometió que cuando tuviese su propia casa, en tiempos de Navidad la ornamentaría para agradecer y para concientizar de la importancia de conservar el espíritu navideño.

“Ese tiempo después del siniestro la pasamos muy mal con mi familia, no tenía ni para tomar mates, encima perdí mi taller, pero salimos. Estuve un año y medio sin trabajar, pero me recuperé y conmigo mi familia. Acá estamos, con toda la ilusión de poder vivir una gran noche”, manifestó.

Para la ocasión, este domingo 8 de diciembre, desde las 23 horas, la familia Guardia encenderá las luces. Minutos antes de esto se presentará la banda local de cuarteto y cumbia Ta’Feroz que hará bailar a todos los sanjuaninos que quieran acercarse a vivir este momento que busca encender el espíritu navideño en una previa de una nueva Noche Buena y Navidad.