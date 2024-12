Por la mañana de este lunes, se llevó a cabo una sesión especial en la Legislatura Provincial. El objetivo era tratar un memorándum de acuerdo entre el Gobierno Nacional, el Provincial y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos. El PJ trató de frenarla levantando a sus legisladores de sus bancas, pero todo terminó con aprobación. Acerca de esto, Quiroga Moyano explicó que tuvieron una sola reunión para hablar sobre este proyecto y ya les exigían votar.

El presidente del Partido Justicialista en San Juan habló con el móvil de Canal 13, una vez que terminó el encuentro. Allí explicó que ellos siempre se mostraron en contra de votar este 30 de diciembre, ya que no les brindaron la suficiente información como para poder hacer una valoración.

‘Son 9.700 millones de pesos, es decir 8 millones de dólares, eso es lo que se expresa en el proyecto. Se estipula que una empresa internacional sea adjudicataria de este dinero. Nosotros no estamos de acuerdo. No nos han dado especificaciones. No nos han dado mucha participación, hemos tenido una sola reunión y así nos mandan a votar, no puede ser así’, expresó.

A pesar de este accionar de los justicialistas, se consiguieron los votos necesarios para aprobar este memorándum llamado ‘Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión y Modernización del Gobierno de la provincia de San Juan’. En ese sentido, Quiroga Moyano adelantó que seguramente reclamarán la sanción.

‘Este acuerdo que se quiere hacer con un organismo internacional, no tiene las especificaciones necesarias que estamos pidiendo, que es un mejor tratamiento ya que por ejemplo no tenemos los despachos de comisión. Por eso tomamos la decisión de levantarnos y no acompañar, a pesar de ser sancionados. Creo que una sanción a un diputado está muy por debajo de los intereses de los sanjuaninos. Hay que respetar el dinero que le corresponden a los sanjuaninos’, sentenció.