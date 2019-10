Residentes Chilenos también protestaron en Plaza 25

Los manifestantes se concentraron pacíficamente para expresarse al igual que en su país de origen, algunos de ellos se reonocieron ante Canal 13 como "exiliados por la educación".

Alexis Betancurt dijo que hace 11 añios que está en la provincia y aseguró que en chile no pudo seguir estudiando por lo que llegó a San Juan. "La alternativa era o nos endeudabamos o emigrabamos, esa es una de las tantas razones por la cual ha detonado en Chile, no solo el alza del pasaje es claro que hay una constitución totalmente diseñada para la clase empresarial", dijo el estudiante. Además describió otros sistemas que el entiende que están mal como la provatización de las autopistas y la forma de trabajo de los pescadores donde se deben registrar de manera que no les conviene a los trabajadores.

Noticias Relacionadas Incidentes en el consulado Chileno en Argentina en medio de una protesta

La expresión de los manifestantes fue a través de una marcha simbólica y una radio abierta para explicar los motivos de las protestas.