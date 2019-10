Insólito: bromista se fotografió como muerto y movilizó a la policía y familiares

En las últimas horas circuló en las redes sociales la foto de un sujeto que aparentemente estaba muerto porque se observa como desvanecido y debajo de el una sustancia similar a la sangre, pero en realidad es vino tinto.

La foto está acompañada de una leyenda que dice "Mataron a este hombre alía el Cata recién en el barrio ruta 20". Esto corrió como reguero de pólvora en todo Caucete hasta los efectivos policiales que fueron a la casa del bromista Juan Cata Díaz. El sujeto explicó que estaba con amigos y se tomaron esta foto para hacer un chiste y nunca pensaron que se iba a viralizar como un hecho real.

"Fue una joda, no sé quien se encargó de viralizar la foto. Cayó la policía anoche a mí casa cuando yo ya no estaba y esta mañana también. Ahora me están llamando mi mamá, amigos y muchísima gente para saber como estoy", dijo el hombre que confesó que la policía fue ya dos veces a su casa y los llaman por teléfono de todos lados gente que lo conoce para ver si está bien de salud.

(Fuente: El Bastón)