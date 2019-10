Escándalo: escracharon a DT sanjuanino por gestos obscenos en un partido

Un dirigente del hockey sanjuanino, fue escrachado en un video que circula por las redes, cuando hizo gestos obscenos, antes de un partido en Mendoza. "Una pena que el entrenador de San Juan pueda hacer cosas cómo estás y que niñas alienten tan desagradable acción. Es antideportivo, falta de respeto a las menores, padres y al hockey en general. No puede referirse tan despectivamente a menores de edad con señas obsenas. Estimado entrenador como mamá le digo que no dejaría a su cargo mi hija, usted no tiene respeto por el deporte y mucho menos por las mujeres", denunció a través de Facebook una mamá del equipo rival.

En las imagenes, se ve a Eduardo Andrada, técnico de la Selección Sanjuanina 1999 femenina, quien quedó en el ojo de la tormenta por su actitud antideportiva.

El hecho, llegó hasta las Autoridades de la Federación Sanjuanina de Patín, y fue el presidente Guillermo Velázco, quien pidió disculpas por la actitud del técnico, y decidió separar de su cargo a Andrada tras la polémica.