La desesperada lucha de dos padres para volver a tener a su hijo

Walter Miranda y Sara Arguello, volvieron a reclamar para que les restituyan a su hijo de 3 años. Hace casi dos años, que la justicia de menores les quitó la tenencia del menor.

“Lo que le pido a la jueza es que se ponga una mano en el corazón, que me lo entregue a mi hijo porque lo quiero tener conmigo. Sin él no tengo vida, si me quitan mi hijo yo me muero. Quiero que los que lo tengan que lo sepan cuidar. Para una madre un hijo es lo más importante. Es sagrado. Que lo cuiden mucho. Es muy feo lo que me está pasando a mí. Le pido eso a la jueza. Eso es lo que quiero”, comentó Sara ante las cámaras de Canal 13.

No es la primera vez que los papás reclaman para que les restituyan a la criatura. Según informaron fuentes judiciales, el menor fue retirado a los padres, luego de una denuncia por presuntos malos cuidados.

La justicia de menores, decidió entregarle el menor a familiares de los padres, pero luego, se los retiraron por el mismo motivo y el nene, quedó a resguardo en un hogar del Estado.

El papá del menor, comentó que “lo hemos visto tres veces pero lo han sacado de donde estaba y en el juzgado de menores me han dicho que ha pasado a una residencia en Chimbas y no nos dejan verlo”.

“Hemos entregado todo, nuestra abogada mandó a pedir tres veces el reintegro del niño y no se lo dan. No sé qué justicia esto. En un año y nueve meses lo he visto tres veces, y estaba todo de acuerdo para que se lo entreguen pero ahora está en un juzgado de menores”, comentó el papá.

“Lo que pasa es que la jueza esta indecisa, estamos haciendo cosas y no sabemos si bien o mal. Me dicen que no saben si nos lo dan o lo quitan. Que nos entregan un cajón a mí y mi señora, nosotros estamos solos, no podemos vivir sin nuestro hijo, no tenemos vida”, sostuvo Walter Miranda.