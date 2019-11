95 familias cauceteras fueron afectadas por las lluvias

Las constantes lluvias que se vienen registrando desde hace algunos dìas en la zona este de la provincia comenzaron a provocar inconvenientes. La acumulaciòn de agua, sumado a que durante este viernes y madrugada del sábado siguió lloviendo Desarrollo Humano tuvo que intervenir asistiendo a 35 familias en la localidad de La Planta y 90 familias en la localidad de Bermejo, ambas del departamento Caucete. Segùn dijo Cristian Morales, subsecretario de articulaciòn y abordaje territorial, no fue necesario evacuar ninguna persona.

El este sanjuanino fue el más afectado con lluvias y hasta caida de granizo que se registraron desde el jueves. Según Morales se registraron algunas inundaciones con ingreso de agua en casas pero no fueron afectadas en sus estructuras por lo que no fue necesario trasladar a quienes vivìan ahí. Morales también comentó que desde el viernes se trabaja intensamente en el lugar para poder asistir a todas las familias. La asistencia consta en colchones y frazadas para aquellas personas que sufrieron el ingreso de agua a sus viviendas y de material, como palos y nylon, para que los vecinos refuercen sus viviendas y puestos así la acumulación de agua no termina afectando las estructuras.

Los trabajos continuarán este sábado y se extenderán durante toda la jornada. Por otro lado también desde el Minsterio de Desarrollo Humano se informó que en el resto de los departamentos también se registró precipitaciones pero leves y que no ha sido necesario asistir a ninguna familia en el resto de la provincia. Por último se espera que este fin de semana se sigan registrando algunas tormentas en la provincia y también la presencia de algunos vientos.