Con 12 años es la promesa de los JJ.OO. de la Juventud

Ella es Sofía Toibero y tiene 12 años. Sofía es una de las 15 chicas becadas a nivel nacional para desarrollarse en el SENAR y es una de las jóvenes promesas deportiva con las que sueña la Argentina. A pesar de su corta edad, Sofía tiene experiencia y una evolución sobresaliente, algo que llama la atención de muchos en el país y es quien carga con la esperanza de ser quien represente a la provincia en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

"Yo antes no hacía nada. Empecé Gimnasia con una amiga, ella dejó y yo seguí porque me gustaba. Ahora entreno entre 3 y 4 horas por día, todos los días, también los sábados", señala la joven atleta a Canal 13. Sofía no es solo una joven en crecimiento, ella ya participó en los torneos provinciales, en el Nacional de Clubes, el Nacional Federativo, e incluso en La Serena. Además, es campeona del Torneo Nacional C1

"Al salir campeona la convocan a un programa que se llama -paralelo-, que llamaban cada 2 o 3 meses para tomar una evaluación tanto física como técnica. Ella debía mostrar sus avances", destaca Marcela Debenito, profesora especializada a Canal 13. Este programa duró 2 años y eso le abrió la puerta al Dakar. "El Dakar es para nenas del 2007 y durante 2 meses las evaluaron junto a 24 chicas más del todo país", apuntó.

Finalmente, Sofía quedó seleccionada dentro de las seleccionadas.

Hoy con 12 años, la joven es sin dudas una de las promesas más esperanzadoras que tiene la provincia en materia de gimnasia artística y, por qué no, un sueño nacional.