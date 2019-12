El calvario de una piba sanjuanina: Necesita un estudio de $150.000 y su obra social la desafilió

Lourdes Solano es una joven sanjuanina que sufre una extraña enfermedad genética, denominada Ataxia. Por pedido de sus médicos, la chica debe realizarse un estudio muy costoso pero su obra social la desafilió y ahora busca ayuda desesperadamente.

“Busco una solución, en Desarrollo Humano me dan muchas vueltas con el tema. Hace varios meses estamos ahí. El estudio cuesta 150 mil pesos. Todo el tiempo hay trabas, todo el tiempo falta un papel. Parece que no lo quieren hacer. Voy todas las semanas y siempre me falta un papel, siempre tienen algún problema o lo tienen que derivar a los hospitales y lo van moviendo y no hay una respuesta”, comentó Lourdes.

La joven, dijo que su obra social, Swiss Medical, la desafilio luego de presentar el pedido del estudio con su historia clínica. “La obra social tomó algo que decía mi historia clínica sobre que tenía síntomas hace un tiempo atrás y que había ingresado a esta prestadora mintiendo, ya estaba enferma y no les había dicho nada. A través de una carta documento, me informaron que les había causado daños y perjuicios y ni siquiera se tomaron el tiempo de pedirme una explicación. Directamente me desafiliaron”, contó la chica.

“Después acudimos a una abogado y presentamos una denuncia en la Superintendencia de Salud pero no tuvimos respuesta y comenzamos el trámite en Desarrollo Humano”, relató.

Lourdes, contó a Canal 13 que “esta enfermedad en mi familia es hereditaria por parte de madre, la tuvieron muchos familiares, es degenerativa. Comienza a afectar el sistema motriz de abajo para arriba. Se empieza a perder el equilibrio, te caes, tenés poca estabilidad, caminas mal, empiezas a caminar para el costado y después también te afecta el habla. Lo último que afecta puede ser la vista o pérdidas de memoria”.

“Ahora tengo algunos síntomas en el sistema motriz, perdida de equilibrio y falta de fuerza en algunos músculos. He perdido un poco la memoria, me olvidado de cosas importantes y por eso es el apuro”, señaló Lourdes.

La joven, dijo que necesita urgente ayuda para poder realizarse el estudio. “Primero me gustaría que se arregle lo de Desarrollo Humano. Cuando yo publiqué mi caso en las redes, muchos me han sugerido que apele a la solidaridad de la gente y que cree una cuenta. No lo he pensado muy bien per no es mala idea”, dijo Lourdes que necesita 150 mil pesos para realizarse el estudio.

La joven, dijo que pueden contactarla a través de Facebook: Lourdes Solano o Instagram: Luli Solano.