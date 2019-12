Árbol de navidad, un lujo: pocas ventas en los comercios

Llegan las fiestas. Llega la Navidad, y con ella, un caballo de Troya de los comerciantes para meterse en los hogares sanjuaninos y poder repuntar sus ventas, las cuales, vienen golpeadas por la recesión económica.



A pesar del esfuerzo del comercio y de la oportunidad comercial que trae la Navidad, no parece que el efecto se vea a corto plazo. En uno de los artículos principales de estas festividades, como lo es el árbol de las fiestas, no se puede hablar de buenos números para el sector.



Canal 13 dialogó con Natalia Salem, trabajadora del comercio, quien contó algunos detalles de las ventas navideñas: "Estamos esperando que se reactive todo con el aguinaldo" Detalló. La comerciante explicó que las personas que se acercan a comprar productos, lo hacen particularmente en materia de adornos y detalles, ya que los precios de los árboles (algunos superando los $3000) hacen difícil el poder permitirse comprarse uno nuevo: "No todo el mundo ha querido cambiar el árbol".

No obstante, la gente que si renueva el "arbolito", lo hace pensando en algunos modelos más chicos, principalmente, pensando en los precios de los mismos, según lo detallado por Natalia.