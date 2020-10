Comenzaron los operativos de hisopado en el Estadio Aldo Cantoni

Desde este martes, el Aldo Cantoni vuelve a dejar su faceta deportiva de lado, para apoyar a la comunidad en estos tiempos difíciles para la salud de los sanjuaninos. Ese lugar que fue cuna de grandes eventos deportivos y de importantes figuras de la provincia, hoy recibe a posibles pacientes de coronavirus con el objetivo de realizarles el procedimiento de hisopado.



No es la primera vez que el lugar apoya a este combate contra el coronavirus, ya lo hizo anteriormente con las camas para enfermos de covid, que fueron instaladas dentro de la cancha multidisciplinaria del complejo deportivo. Estas fueron colocadas a principios de la pandemia, y hasa hoy, siguen ocupando este lugar. En una cabina aislante, equipada para que los profesionales de la salud puedan hacer los hisopados, se lleva a cabo este proceso que se realizará de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas.

Cabina de testeo dispuesta por Salud Pública





Recordemos que no se puede ir a hacer el hisopado sin turno previo. Para poder hacer el test se deberá ingresar al sitio https://entrevistasalud.sanjuan.gob.ar/, llenar el formulario, y esperar que se derive al paciente al eventual centro de hisopado. Solo aquellos que posean sintomatologías leves, serán derivados al proceso de hisopado. Mientras que aquellos con sintomatología moderada o grave, serán enviados al centro de salud más cercano, o acompañados por personal del 107.



En cuanto a la concurrencia, personal de Salud Pública del lugar, comentó en off a este medio que hubo gran concurrencia de público en esta jornada, aunque no dieron detalles específicos de la cantidad de testeos realizados.



Los resultados de los hisopados no se conocen al momento, ya que se derivan al Hospital Rawson para su análisis. Los resultados se conocen entre 24 y 48 horas después del testeo. En ese lapso de tiempo, se pide al paciente que se mantenga aislado hasta conocer su resultado. Los puestos permanecerán instalados hasta nuevo aviso.