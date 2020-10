Les alquilaron una casa sin contrato y ahora lo quieren dejar en la calle

Lucas Fernández (30) denunció que la propietaria de la vivienda que alquila para vivir junto a su familia los quiere desalojar. Esto, a pesar de tener una discapacidad, de convivir con dos niños (uno de 3 años) y de la plena vigencia de un decreto nacional que prohíbe esta acción en el marco de la pandemia.

'Yo buscaba vivienda y lo encontré por las redes sociales. Cuando llegué, la propietaria me dijo que no lo hacía por contrato ya que tenía algunos problemas en la AFIP. Le dije que fuera un contrato así nomás pero se negó. Yo necesitaba la casa y acepté', señaló el damnificado en Canal 13.

En septiembre, la familia se fue a vivir a una casa ubicada en calle Gobernador Isaza, barrio Levenson, frente al Parque de Chimbas. 'En agosto le pagué e ingresamos. Los primeros días de septiembre fui a pagarle y no me quiso recibir la plata, me corrió. El jueves pasado (22 de octubre) me quiso sacar todo a la calle', afirmó.

Fernández comentó que le suplicó a la dueña de la vivienda, identificada como Marcela Murua, que lo esperara un par de días para buscar algo. 'Yo entiendo que no nos quiera acá pero no nos puede tirar a la calle en estas condiciones, donde estamos rodeados de casos positivos', explicó.

Fernández es contratado municipal y pertenece al área discapacidad. 'Yo tengo familia y no gano mucho como contratado pero la plata para pagar el alquiler lo tengo. No entiendo porque nos quiere dejar en la calle', dijo.

Quien quiera colaborar con la familia, puede comunicarse al 264 444-5821.