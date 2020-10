Pagó para tener su casa propia y denuncia que la estafaron

Muchos buscan llegar al sueño de tener una casa propia. Lamentablemente, en el camino para alcanzar este objetivo, muchas veces se interponen tremendas situaciones que destrozan la ilusión de las familias. Este es el caso de Victoria Thus. Una joven que denuncia haber pagado las cuotas para tener su hogar, y nunca le entregaron nada, ni le devolvieron el dinero



La joven dialogó con Canal 13 y explicó lo sucedido. Según su relato, la joven comenzó a pagar la casa a mediados del 2014, año en el que entregó un auto y $20000 en efectivo, contabilizando un total de $90000. Además de esta entrega, la joven debía pagar 36 cuotas en montos variables para poder llegar al máximo establecido



De acuerdo a su historia, cuando llegó el año de la entrega (2017), los propietarios de SOMOS propiedades, la inmobiliaria a la que le adquirió la casa, nunca se hizo presente. Según Thus, ni siquiera se llegó a construir la vivienda, ya que en el terreno que se había prometido, solo se encuentra un baldío deshabitado.



La damnificada explicó que se pudo comunicar con abogados que representan a la empresa, quienes le prometieron un lote a modo de compensación, o la devolución del dinero en cuotas mensuales. Según la joven de 30 años de edad, nunca se cumplieron ninguna de las dos promesas.



Victoria comentó que no es la única damnificada de estas supuestas estafas, sino que logró contactarse con otras personas que aseguran haber sufrido la misma situación. No obstante, la joven continúa avanzando judicialmente para obtener justicia.