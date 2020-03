El heroico gesto de un comerciante con los abuelos en riesgo por el coronavirus

En momentos de crisis mundial por la expansión de la pandemia del coronavirus, hay gestos solidarios que emocionan por ser tan heroicos como necesarios. Con la medida nacional de la cuarentena obligatoria, hay muchos adultos mayores que no pueden salir de sus casas para conseguir los víveres necesarios, por integrar un grupo de riesgo.

Atento a esta necesidad, Juan Pacheco, un joven comerciante de Capital tuvo una ainiciativa solidaria. Desde su local de comidas, ubicado en Alem y Pedro de Valdivia, le lleva todos los días una vianda gratuita a los “abuelitos” que en muchos casos están imposibilitados de salir de a comprar las cosas para hacer de comer.

Esta movida, se le ocurrió cuando en plena cuarentena le llevó la comida a una pareja de ancianos vecinos suyos. “Les pregunte si no los ofendía que se las llevara todos los días y cuando me preguntaron si les iba a cobrar, les dije que no, que era gratis”. Juan contó que los dos se largaron a llorar y eso le partió el corazón. “Estaban comiendo una lata de atún y la mitad de un picadillo y eso me llenó el alma y me dije, si puedo ayudarlo a ellos dos porque no puedo ayudar a mucha más gente más, si no me cuesta nada” confesó el comerciante.

Pero la actitud solidara de Juan no se quedó en llevarle la comida todos los días gratis a sus vecinos, sino que decidió expandir el delivery solidario y ahora le lleva la vianda de 15 a 20 adultos mayores. “Cada vez que le llevas a cada abuelito te lo agradece, y te bendice, hay algunos que anotan el nombre y dicen esta noche le voy a pedir a Dios por vos y porque hayan más personas como vos” dijo el joven acerca de la devolución que le dan los adultos mayores.

“Estamos muy asustados en nuestros hogares y no tenemos nadie que nos traiga la comida, estamos comiendo las sobras” cuenta que le dicen frecuentemente los mayores cuando les deja la vianda diaria. Además, el comerciante solidario aseguró que la idea es que los abuelos no salgan de la casa para cuidarlos “por ser los que más los afecta este virus”.

Juan le contó a Canal 13 que cree que vamos a salir de esta situación, pero que “en estos momentos es cuando todos tenemos que estar unidos, porque en cada ayuda que da alguno ahí esta Dios”. También, comentó que con la misma mercadería que preparan la viandas a la gente que habitualmente compra, se le prepara la comida a los adultos mayores, aclarando que “la única diferencia es que preparamos dos ollas con comida, una para los ancianos y otra para la gente que nos compra”