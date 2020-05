El duro trabajo de enseñar danzas a través de clases virtuales por la cuarentena

Las distintas situaciones de falta de trabajo o problemas para realizarlo en su normalidad, es habitual en estos días debido a la cuarentena por el coronavirus. Una de esas situaciones, es la de Silvana Fredes, bailarina y profesora de danzas, que conversó el pasado jueves con Canal 13, y contó que se encuentra en la difícil labor de impartir clases de una manera distinta a la acostumbrada desde siempre. La pandemia vino a “desnormalizar”, todo lo que la sociedad tenía armado y esquematizado.

La bailarina, comentó que “es muy difícil, pero le hemos encontrado una solución, como muchos profes de danza, a través de clases online y a través de distintas plataformas y buscando la vuelta para que podamos seguir tomando clases y las chicas puedan avanzar en los programas”.

Silvina, dijo que no todas sus estudiantes pueden tomar las clases virtuales, ya que en mucho de los casos no tienen wifi y no les alcanza el paquete de datos para tomar todas las clases. Otra problemática que se les presenta a sus alumnas, es que alguna es trabajadora independiente y como no están trabajando, no tienen recursos para abonar las cuotas.

“Es bastante problemático, si bien muchas pueden estar tomando clases y eso estamos disfrutándolo, nos estamos acompañando entre todas, porque la verdad es muy difícil”, señaló la profesora de danza refiriéndose a la situación que pasa con sus alumnas.

En cuanto a los ingresos, frutos del trabajo de ser profesora de danza y dar clases las clases, la bailarina comentó que se le complica, ya que no todas sus alumnas tienen el sistema para hacer transferencia bancaria, “yo he hablado con todas, y voy tomando casos particulares y lo vamos solucionando y tratamos de que todas puedan seguir, en eso también estamos tratando de darle una solución, le ponemos onda” dijo la profesora.

Silvina contó que tuvo que suspender varias presentaciones que estaban en la agenda por la cuarentena obligatoria. “teníamos espectáculos en mayo, presentación con la compañía de danzas, es una agenda que se va corriendo y que ahora la dejamos en stand by sin ponerle fecha” aseguró la bailarina.

Sin embargo, la bailarina contó que la frustción laboral más grande que le produjo el coronavirus y la cuarentena, es la suspensión de un importante festival realizado en Egipto, a la cual ella iba todos los años en Julio y que en este 2020, no podrá asistir, porque se suspendió. Silvina contó que por motivo de encontrarse el país africano también en cuarentena, los espectáculos se encuentran suspendidos.