Sufrió el robo de su bici y pide ayuda para recuperarla

El pasado 5 de mayo en la madrugada, el ciclista adaptado con disminución visual, José Álvarez sufrió el robo de su bicicleta en su domicilio de Santa Lucía. El deportista, con gran experiencia por haber corrido afuera de la provincia, contó a Canal 13 los detalles del hecho.

José relató que los ladrones forzaron la puerta del fondo aquel día aprovechando el viento que corría en esa madrugada y tomaron el rodado. Además, El deportista describió a la bicicleta de color blanca rodado 26, con líneas azules y ruedas de alto vuelo. Así mismo, señaló que hacía dos meses la había terminado de adaptar para poder competir, ya que él puede pedalear solo o “ponerla en un rodillo para entrenar en casa” dijo.

“Me cortaron las piernas porque yo la usaba para entrenar en casa” contó el ciclista al momento de expresar cómo se siente tras el duro momento que está pasando por el robo. “Es el medio de trasporte que yo tenía para ir a trabajar" señaló.

“Aprovecharon el viento del 5 de mayo y forzaron la puerta del fondo y se metieron, aprovecharon el ruido del viento que corría esa noche” contó Jorge apenado.

El deportista comentó que junto a un grupo de ciclistas adaptados se ayudan para salir adelante. A través de un grupo de whastapp, "junto a los compañeros siempre estamos atentos a la necesidad del otro, ellos me ayudan en el armado, porque hay algunas cosas que a mí me cuesta hacer para el mantenimiento, incluso en este momento me están ayudando para difundir.” señaló.

Sobre el accionar policial en el caso, el ciclista adaptado resaltó que los efectivos actuaron muy bien con el, "a los minutos que yo los llamé apareció un móvil que me tomó la denuncia”. Sobre si se pudo llegar a avanzar para dar con el ladrón de la bicicleta, contó que la policía tiene pistas pero no certezas.

Por último, José pidió a los sanjuaninos: “si por alguna medio les llega algún dato, o se la ofrecen que no la compren, ya que al estar adaptada, no les va a servir”, además de señalar la importancia que tiene el rodado para él, “tiene un gran valor diario para mí, en ella yo entreno, trabajo y llevo a mis hijos a la escuela” afirmó el ciclista.