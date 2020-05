El drama de una jubilada varada en San Juan con mal de chagas

Lo que era un verano cálido y fraternalmente sanjuanino se convirtió en una pesadilla tras la declaración de la cuarentena nacional. Dominga Olivera es jubilada y llegó desde Buenos Aires para visitar a su hermana pero quedó varada en la provincia. Ya pasaron 3 meses desde aquel 18 de febrero en el que llegó con una sonrisa y de la cual ya no queda nada.

"Tenía para volver el 6 de abril y me quedé por la cuarentena. Sufro mal de chagas y de la presión. Quiero volver a mi casa, PAMI no me atiende y dice que los medicamentos que llegan a San Juan son para sanjuaninos", señaló la jubilada ante la cámara de Canal 13.

Olivera señaló los medicamentos que necesita son variados y sin la cobertura se hace imposible pagarlos. "Necesito cinta radiactiva y me venden de a 25 a 1.450 pesos, una locura", destacó. En este momento, la mujer se aplica y consume los medicamentos que le brindan a su cuñado, quien casualmente recibe medicación similar. Sin embargo, especula con que esta posibilidad se acabará pronto: "Calculo que va a durar unos días nomás, después se me puede subir el azúcar y voy a estar peor".

La mujer cuenta su testimonio a Canal 13 y se le quiebra la voz al recordar su casa, su familia y su provincia. "Tengo mucha tristeza. Extraño mucho a mis hijos, mis nietos, nunca estuve tanto tiempo fuera de mi casa. Hoy me levanté mal, nerviosa y no quiero que sufra mi hermana por esto", comentó.

Olivera afirmó que sus medios son escasos y que en este momento no pueden buscarla por San Juan porque su familia no posee el vehículo en regla. "Mis hijos me dicen que todo va a solucionarse, pero veo que cada vez estamos peor", sentenció.