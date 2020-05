'Papá, he visto a Dios': la impactante revelación del nene sanjuanino del milagro

Hay personas que creen en los milagros y otras que no. En el caso de los Nuñez, la familia del nene accidentado, desde el pasado lunes decidió definitivamente creer en las intervenciones divinas. El motivo de aferrarse tanto a la fe, fue la recuperación de su pequeño hijo de 9 años, quien el pasado domingo fue trasladado de urgencia en un vuelo sanitario tras caer de un caballo.

Raúl Núñez, papá del niño, hablo con Canal 13 y dio detalles de cómo fue el accidente y la recuperación que tuvo su hijo, la cual calificó de milagrosa. “Parece que el caballo se asustó, se le corrió la montura y cayó de espaldas golpeándose contra la cabeza” relató.

Aunque los médicos le dijeron a la familia, las horas posteriores a que el pequeño llegara al nosocomio, que las posibilidades de que se salvara eran pocas, Raúl aseguró que siempre mantuvieron la fe. “Nos fuimos en la mañana después de verlo mal, a rezar a la capilla del hospital y cuando volvimos a la tarde, él estaba sentadito y nos reconocía, es un milagro” indico.

El padre todavía emocionado contó que por la mañana, si bien los enfermeros le decían que su hijo se encontraba estable, ellos lo veían mal, ya que “le tiritaba el cuerpo”, pero la grata sorpresa la tuvieron cuando volvieron a la tarde a ver cómo había estaba el pequeño. “Estaba sentadito, había recuperado el conocimiento y todos decían que es un milagro porque de pasar de estar grave, a estar estable al mediodía, a estar mejor ahora”.

Nuñez relató que su hijo los había conocido y que los médicos le decían que lo hablaran, ya que se desesperaba al verlos visto. El padre señaló que sabía que su hijo estaba bien porque les relataba lo que había pasado tal como fue.

El papá del niño contó que su hijo le dijo “papá quédate tranquilo que yo lo he visto a Dios, yo he conversado con él, yo estoy bien porque me está cuidando”. Por las palabras del pequeño, la familia jachalera afirmó que cree en los milagros, “más allá del trabajo de los médicos” a la que Nuñez calificó de “muy buena en todo momento”

Por último, el padre agradeció a todos los que intervinieron en la recuperación de su hijo. “Estamos agradecidos con la policía que realizo el operativo, los choferes que lo fueron a traer del helicóptero, en Jáchal”. Además de contar que muchos y no conocidos, de otras provincias lo llamaron para hacer cadenas de oración y ponerse a disposición de la familia y principalmente del nene.

El caso:

El pasado domingo en la tarde, trasladaron al niño de 9 años con fractura de cráneo en el helicóptero sanitario. El menor se cayó de un caballo provocándole la lesión y otras roturas en su cuerpo, según confirmó el coordinador del Comité de Emergencia de la cartera sanitaria, Matías Espejo.

El pequeño quedó internado en grave estado. El pasado lunes se recuperó después de haber estado varias horas con pronóstico reservado.