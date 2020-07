¿Qué falta para que habiliten a los músicos a tocar en vivo?

Uno de los sectores más golpeados por la pandemia, sin dudas es el de los músicos. La imposibilidad de salir a tocar en vivo por la cuarentena, es un problema para ellos. Así lo contó, Agustín Díaz, artista local representante de la Organización de Músicos Autoconvocados (OMA), en Banda Ancha. “Es súper necesario, hay muchas familias que dependen económicamente de tocar en vivo”, afirmó.

El guitarrista de Fondo de Bikini, banda emergente sanjuanina, contó que la vuelta a los escenarios podría darse a principio de agosto, según lo confirmó la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, hace unos días. “La habilitación, está atada a la continuidad del estatus sanitario positivo del cual goza la provincia”, señaló el Agustín.

En cuanto al protocolo, el ex Fontanero, contó que aunque todavía no está aprobado por el comité COVID, el que mandaron desde las asociaciones, no dictará mucho de lo requerido para la vuelta de las demás actividades. En detalle, se tendrá que respetar el uso del tapabocas y el constante uso de alcohol en gel, más el distanciamiento social.

En este último punto, es fundamental que la distancia sea de un metro y medio entre músicos en el escenario, apuntó Agustín. Para que se cumpla tal distancia, los dueños de los locales deberán adaptar los escenarios. “Una banda de 6 personas necesitará un escenario de 12 metros de largo para que estemos en fila, de 2 metros cada uno, entonces se va a necesitar agrandar los espacios, o reducir los formatos”, afirmó.

Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta, sería la prueba de sonido. En este punto, para que se respete el protocolo, los músicos deberán realizarla antes de que llegue el personal al lugar. Para esto, será necesario que una persona les abra el local y los artistas puedan probar sonido, retirarse del bar y volver a la hora de tocar.