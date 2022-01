Más de 7.000 denuncias por violencia de género en 2021: el ranking

Alrededor de 7.700 denuncias por violencia de género habrá registrado la Dirección de la Mujer al concluir este 2021, un número mayor al de 2020 y al de 2019 incluso, según dijo la funcionaria a cargo del área, Adriana Ginestar, en entrevista con Canal 13.

'La pandemia se constituyó en un factor de riesgo. La situación de encierro de muchas mujeres potenció la posibilidad de que sufrieran daños, como el femicidio', advirtió.

'Intensificamos fundamentalmente los canales de comunicación implementando una línea de Whatsapp que funciona las 24 horas y refuncionalizamos la línea 0800 que pasó a funcionar también 24 horas. Todas las áreas de mujeres municipales pusieron a disposición un número de Whatsapp para recibir consultas', agregó Ginestar.

'En materia de números vamos a cerrar con mayor cantidad de denuncias en 2021 que en 2020. En diciembre del año pasado cerramos con 544 casos, en comparación con 2019 cuando registramos 734 casos. Y este año tendremos cerca de 760', explicó.

Atribuyó la caída de denuncias de violencia en diciembre de 2020 al contexto de encierro por la pandemia. 'Por eso fue tan importante trabajar con otros canales de comunicación con las mujeres, con las promotoras territoriales de género, que son mujeres integrantes de organizaciones sociales, organizaciones feministas', sostuvo.

El tipo de violencia más denunciada es la violencia psicológica. Luego le sigue la violencia física. Y en tercer lugar viene la violencia económica y patrimonial. 'El año pasado empezamos a registrar violencia sexual, dentro del ámbito familiar no era detectada. no había mujeres que dijeran mi pareja me obliga a tener relaciones sexuales', reconoció.

Para Ginestar es muy valioso que las mujeres hayan empezado a identificar la violencia psicológica, porque tiempo atrás no era habitual hablarlo siquiera. Tiene que ver con actitudes de menosprecio, mayormente en el ámbito familiar.

La violencia doméstica lleva la cabecera en el ranking de denuncias, pero también empezaron a registrar hechos en el ámbito laboral, en el ámbito institucional,también violencia obstétrica y el acoso callejero.

Un dato llamativo es que, debido al círculo de violencia, muchas mujeres terminan retirando las denuncias penales que presentaron. Según datos del CAVIG, la oficina judicial expresamente creada para hechos de esta naturaleza, el 30 por ciento de las denuncias termina en retractación. 'En estas causas donde hay retractación el CAVIG nos pide seguimiento', advirtió Ginestar.