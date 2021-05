Vofi el Look: la loca idea de una joven que fotografía gente en la calle

"Hola, ¿Cómo estás? Me gusta mucho como estás vestidx, tengo una cuenta de looks, me gustaría sacarte una foto", es una frase que asusta a sanjuaninos, pero que los hace sonreír cuando se enteran de qué trata. Agustina Montes es la joven que invita a las personas a participar de Vofi el Look, su original proyecto.

Desde niña Agustina Montes es una apasionada de la ropa. Pero las grandes pasarelas y las famosas modelos nunca llamaron su atención. Siempre se interesó por los looks originales, atrevidos y revolucionarios de gente común. "La moda de calle", como se refirió a su particular gusto.

El ropero de su mamá fue su primer laboratorio. Con las prendas que le sacaba se armaba conjuntos alternativos y luego posaba para ser fotografiada. Capturas las combinaciones de ropa es una costumbre que le quedó hasta ahora.

Al tanto de su conocimiento en vestuarios, las personas de su entorno siempre acudieron a ella para consultarle sobre su vestimenta y pedirle consejos. Esto la potenció a seguir incursionando por este camino. Así se le ocurrió la idea de crear Vofi el Look: una cuenta de Instagram en la que publica outfits que le encantan.

Lo original de su creación es que no sube looks de famosos o de su entorno, sino que también de gente desconocida a la que ve en la calle y les pide tomarles una foto. Los transeúntes la miran de forma extraña cuando se les acerca para fotografiarlos, pero una vez que se les explica de qué trata y les muestra la página (@vofi.el.look) se gana su confianza y ganas de mostrarse.

A Agustina le alegra ver personas vestidas de una forma diferente por el solo hecho de que "alguien le puso onda antes de salir de su casa". Asimismo, la joven aseguró a Canal 13 que también se ponen felices quienes son fotografiados por ella. En ocasiones le han manifestado su contento con que una extraña elogie su vestimenta.

Vofi el Look es para todos, no sigue ningún estereotipo y es una cuenta sin género, por lo que cualquiera puede participar -hasta publica fotos de perritos con ropa-. No solo sube fotos de gente que ella ve, sino también de los que se animan y le mandan fotos de su outfit.