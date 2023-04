Internación domiciliaria: aseguraron que no le sacarán el respirador a ningún paciente

Desde el Hospital Rawson salieron a aclarar una situación que causó mucha preocupación en padres sanjuaninos con hijos con internación domiciliarias. En comunicación con Diario 13, el médico auditor del Hospital Rawson, Rodolfo Fasoli aseguró que a ningún paciente que requiere respirador para vivir se lo quitarán.

El profesional explicó que desde las auditorías del Hospital Rawson, Salud Pública y Desarrollo Humano detectaron 8 casos de solicitudes de renovación de internación domiciliarias irregulares. Ante esta situación, desde el centro de salud les explicaron a los padres que les renovarán la internación de sus hijos una vez que completen los formularios de solicitud.

Fasoli detalló que todas estas internaciones domiciliarias fueron solicitadas por el mismo médico, y que, en todas el profesional solicitó el servicio más complejo para estos pacientes. Al ser revisado cada caso, se dieron cuenta que el diagnóstico de estos no requiere de tal servicio de complejidad.

El médico auditor explicó que ninguno de estos pacientes tiene respirador, y su complejidad de recuperación no es grande, por lo que no hay razón clara para otorgar esta clase de internación. 'No son pacientes a los que se la ha quitado los respiradores. Algunos traquetomizados, pero no todos sino algunos', afirmó.

Fasoli señaló que se trata de un reajuste que están realizando tanto de Salud Pública como el Hospital Rawson. ‘Estamos ajustando estos casos porque hay conflictos de intereses, ya que este médico es terapista, y el diagnóstico de estos casos no requiere de un profesional de esa especialidad, sino de un profesional clínico. Seguramente él solicita esa clase de internación para tomarlas todas él’, sostuvo.

‘Se va a controlar el tipo de servicio que el paciente necesita. Si hay una complejidad alta que es el módulo 1, es decir, pacientes con respirador que tiene que ir al médico tres veces a verlos, y que tiene que ir el kinesiólogo dos veces al día a tratarlos, y que requieren de una psicóloga se otorgará la internación o renovación de la misma. De no representar tal complejidad, se le brindará otro tipo de servicio. Y les aseguro que con este control los costos cambiarán sustancialmente’, sostuvo el médico auditor.

Luego contó que lo que los padres piden es una internación de alta complejidad, para pacientes que no tienen respirador. Esas solicitudes de módulos tienen que cambiarlas por módulos básicos. Es decir, una visita de una enfermes por día y un médico por día. ‘Sino estamos quitándole la posibilidad del importante servicio a un paciente que realmente lo necesita’, aseguró.

'No se le ha quitado el respirador a ingún paciente, ni se reducirá el presupeusto para las internaciones domiciliarias', volvió a dejar en claro Fasoli.

Fasoli contó que toda la confusión se originó el día en que Vega les dijo a los padres que les estaban negando la internación domiciliaria a sus hijos.

Otra de las irregularidades que encontraron desde auditoría del Hospital Rawson, es que este médico plantea un plan de recuperación de dos años para todos estos casos. El médico terapista solicitó seis meses de interacción domiciliaria para explicarle a los padres a como aspirar una cánula o limpiarla. Luego de terminado este tiempo, seis meses más del servicio para verificar si pudieron aprender y del mes 13 al 24 para informarle al Hospital Rawson si los padres entendieron como hacerlo. ‘Esto nos llamó mucho la atención’, señaló.

Luego explicó: ‘Siempre le pedimos una estrategia de descomplejización del paciente, como se le pide a cualquier persona que esté internada en cualquier hospital clínica o sanatorio del mundo. Es decir, que el profesional conste cuáles serán los pasos que hará en el tratamiento para que el paciente salga de internación, porque la internación domiciliaria es una continuidad de un tratamiento que se hizo cuando estaba internado’.

Vega fue citado por auditoría médica del Hospital Rawson. En un encuentro con Fasoli, este último le explicó las irregularidades que habían encontrados en estos ocho casos. ‘Por ejemplo, este médico tiene un paciente con una traqueotomía, pero también uno desnutrido al que hay que alimentarlo por una sonda, y no es la misma complejidad de tratamiento uno que el otro’, cerró.

Por último, Fasoli contó que lo ideal es que a los padres se les enseñe a cómo manejarse con sus hijos, siempre y cuando los casos no sean severos. En este sentido, explicó que los papás deben aprender a limpiarle la cánula, pero el cambiado de este elemento le corresponde hacerlo a un profesional.