La hermana de Francisco Márquez acusó al Poder Judicial: ‘Está más manchado de sangre que el homicida’

La Justicia resolvió en juicio abreviado que Gonzalo Castro no vaya a prisión por la violenta muerte de Francisco Márquez. En la audiencia, la jueza Guerrero dejó en claro que el joven no fue víctima de una picada. En la puerta de Tribunales hubo una manifestación por parte de familiares y amigos de la víctima, y quien decidió dar declaraciones fue Ayelén, la hermana del joven chocado y asesinado.

La joven expresó todo su enojo y desazón por la resolución de la Justicia. 'El Poder Judicial de la provincia de San Juan está más manchado de sangre que el mismo homicida. Ellos por dejar suelto a un homicida, a un asesino, porque fue un asesinato no un accidente, porque él apretó el acelerador ese 8 de abril porque corría una picada ilegal y decidió seguir jugando a la picada ilegal y llevar por delante a mi hermano por la espalda a más de 130 kilómetros por hora, eso es ser asesino', manifestó acentuando con un ademán sus palabras.

Ayelén tomó el megáfono y pidió justicia por la muerte de su hermano

'Los que trabajan acá son muchos más homicidas que ese que han dejado en libertad. Que Dios los bendiga a cada uno'. Luego cruzó a varios funcionarios judiciales, calificando a la jueza como una 'malparida', luego de expresar en los micrófonos de la prensa sus datos personales para todo aquel 'el que me quiera buscar', expresó.

Luego apuntó contra el gobernador Marcelo Orrego contando que hace un año y medio que está etiquetando al mandatario en publicaciones de pedido de justicita por la muerte de su hermano, y hasta la fecha no ha obtenido respuesta alguna. Segundos antes de que se escuchara un grito 'da la cara', Ayelén expresó: 'Marcelo Orrego todavía busco la manera de llegar a él y el señor no da la cara, no le calienta la sociedad'.

'Esta búsqueda de justicia no es por mi hermano, porque a mi hermano no lo van a sacar del cementerio lamentablemente, era por cada uno de ustedes ciudadanos de San Juan, por sus hijos, por sus nietos y por ustedes mismos que salen todos los días a laburar, que salen sus hijos a estudiar y no saben si un hijo de puta, asesino, mal parido te lo puede llevar por delante', expresó la joven señalando varias veces en distintas direcciones como teniendo en frente a los que acusaba con nombre y apellido.

Los familiares de Francisco se manifestaron en la puerta de Tribunales

El móvil de Canal 13 le consultó si tienen decidido apelar la condena a Castro, a lo que joven aseguró que sí. Además, y sin menguar en intensidad expresó: 'Es una vergüenza llegar hasta esta instancia, teniendo todas las pruebas, mensajes, audios, cámaras, fotos. Basta loco, ¿qué más?, testigos, todos tenemos'

Tras nombrar a Eduardo Quattropani, jefe de fiscales, en tono acusatorio, la joven se dirigió a Fernando Bonomo, abogado del acusado, calificándolo como un 'defensor de asesinos'. Ayelén expresó: 'A vos también, te miro como te miré hace ratito antes que entraras a la audiencia, Fernando Bonomo. Te miro y te digo acá en la cara, y venime a buscar también, por la mafia seguro que manejas hijo de puta. ¿Sabes porque querías ganar el juicio?, es porque querés pasar a ser fiscal, por eso hijo de puta, por eso pactas, pactas todo para ganarlo, defensor de asesinos, sos bien hijo de puta. vos también mataste, Yo averigüé de tu vida Fernando Bonomo, vos tuviste un accidente y mataste y tengo el mensaje y mataste a un ciclista, por eso defendes al asesino de Gonzalo Nicolás Castro'.

Desconsuelo y furia de los familiares de Francisco Márquez tras la sentencia

Del desconsuelo a la furia, pasaron los seres queridos de Francisco Márquez tras conocer la leve condena para Gonzalo Castro, quien atropelló y mató a su hijo. Luego de escuchar la resolución de la jueza Gema Guerrero: 3 años de prisión en suspenso y 9 de inhabilitación para conducir, los padres de la víctima no pudieron evitar explotar en llanto.

Minutos después, en la puerta de Tribunales se vivieron momentos de tensión, angustia y mucho enojo por la resolución de la Justicia. ‘Hijos de puta’, gritaba desaforado el padre de Francisco. Ayelén, la hermana de la víctima, valiéndose de un megáfono con insultos y gritos expresó su fastidio y tristeza por la pena para Castro. Poniéndose a escasos centímetros de los efectivos policiales que custodiaban las puertas que cerraron preventivamente, cruzó fuertemente a funcionarios judiciales y pidió justicia por la muerte de su hermano.

Zafó de ir a la cárcel, Gonzalo Castro, el joven que atropelló y mató a Francisco Márquez

Tras el cuarto intermedio, este lunes 10 de junio se reanudó el juicio abreviado por la violenta muerte de Francisco Márquez. Gonzalo Castro, acusado de atropellar y matar al joven estuvo en el banquillo de los acusados y escuchó de la voz de la jueza, Gema Guerrero como zafó de la cárcel tras el brutal siniestro ocurrido en abril del 2023 en inmediaciones del Pinar.

La jueza Guerrero decidió dar lugar a lo solicitado por fiscalía a cargo de Francisco Pizarro, por lo que el joven Castro recibió una condena de 3 años de prisión en suspenso, más 9 años de inhabilitación para manejar. Es decir, que no irá al Servicio Penitenciario Provincial por la muerte de Márquez, a pesar de la presión que ejerció la familia de la víctima desde que el caso se judicializó.

En la audiencia, los padres de Francisco no pudieron contener en explotar en llanto luego de oír la sentencia para el joven que atropelló y mató a su hijo. Mientras en las afueras de Tribunales el clima se caldeó: hubo gritos de enojo e insultos tras la pena sin prisión para Castro.