Fabián Martín habló sobre la Ley Bases: 'Esperemos que sea aprobada'

El vicegobernador de la provincia de San Juan, Fabián Martín, habló sobre la inminente discusión y posible aprobación de la Ley Bases, que será debatida este miércoles en la legislatura. Martín expresó su esperanza de que la ley sea aprobada y subrayó la importancia del diálogo y la colaboración entre los distintos sectores políticos.

"Esperemos que no se dé de baja, esperemos que sea aprobada", afirmó Martín, refiriéndose a la necesidad de un consenso amplio para avanzar con la legislación. En su discurso, destacó las divisiones dentro de los partidos y la necesidad de unidad para el bien común: "Cuando yo hablo de justicialismo, del radicalismo; hablo de una parte, de aquella parte que no quiere dialogar. Hay varios gobernadores radicales que están apoyando" expresó.

Martín también enfatizó que, a pesar de las diferencias políticas, es fundamental trabajar en conjunto: "Hay un sector del justicialismo que es dialoguista, quiere dar una mano y colaborar, pero también hay otro sector que no. En este sentido creo que todos somos argentinos y todos tenemos que bregar para que quien gobierne le vaya bien , sea de nuestro sector político o no, porque en definitiva estamos todos por la misma causa, en política me refiero, para que a la gente le vaya bien."

El vicegobernador resaltó los cambios y el progreso en el proyecto de ley, indicando que ha habido un esfuerzo por ajustar el proyecto a las necesidades de los distintos sectores políticos: "Esperemos que esto se dé, esperemos que se pueda aprobar ya. El proyecto que está en discusión es absolutamente distinto al proyecto originario, que eso ha sido bueno, porque ha habido diálogo. El Gobierno también ha sabido ajustarse a la necesidad de los distintos sectores políticos."

Finalmente, Martín concluyó con optimismo sobre el futuro y la implementación de la ley: "Esperemos que se apruebe y esperemos que se dé estas herramientas, y podamos empezar a transitar un camino diferente, como dije recién, y que se puedan ir solucionando las cosas."