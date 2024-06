Tras estar congelada desde diciembre, aumenta casi un 50% la tarifa de taxis

Las tarifas de taxis y remises en San Juan permanecen congeladas desde diciembre del 2023, a pesar de los altos índices de inflación de los primeros seis meses. Eso cambiará en solo unos días por una actualización de precios que será del 50%, según comentó al móvil de Canal 13, Walter Ferreri, titular del Sindicato de Conductores de Taxis.

'Se estaba esperando con mucha ansiedad porque se había pactado desdpués de diciembre de que nos juntaramos por lo menos en marzo, para ver si tenemos que actualizar algo, y si, ya en marzo nos hacía falta una actualización, aunquesea mínima. Se puso extenso, pero finamente se puso tenso el aumento de tarifas', expresó el referente de muchos taxistas en la provincia.

La suba ya salió publicada en el Boletín Oficial, por lo que el viernes 14 de junio comenzará a regir la nueva tarifa.

Ferreri indicó que esperan que para septiembre se de una nueva actualización del 30%. 'Se hizo de esta manera porque desde el sindicato pedimos que sea así. Es decir, que no impactara tanto a la gente y el gobierno estaba de acuerdo. Nosotros ya no dábamos más, porque la verdad es que estaba más barato que el colectivo, si tenemos en cuenta que si se suben 4 personas y pagaban un taxi a $1500, pagando lo mismo que pagarían en un colectivo, y no, porque los costos de mantenimiento de un vehículo son mucho más elevados', expresó.