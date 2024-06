Cómo funcionan los servicios en el aniversario de la Fundación de San Juan

Como cada 13 de junio, este jueves la provincia de San Juan celebra el 462º aniversario de su Fundación. Por ello es feriado provincial, lo que implica una serie de modificaciones en el funcionamiento de varios servicios habituales.

A continuación, detallamos los cambios a tener en cuenta para este día:

- Transporte público: Los colectivos operarán con horario reducido, manteniendo frecuencias similares a las de un día sábado.



- Comercio: Los locales comerciales permanecerán abiertos, permitiendo a los sanjuaninos realizar sus compras con normalidad.



- Bancos: Las entidades bancarias estarán cerradas. Los usuarios podrán realizar operaciones únicamente a través de los cajeros automáticos.



- Escuelas: No habrá actividad en los establecimientos educativos.



- Administración pública: Los servicios de la administración pública no estarán disponibles durante esta jornada.



- Feria y Mercado de Abasto de Capital: Este mercado funcionará en su horario habitual, de 7:00 a 13:30.



- ECO (Estacionamiento Controlado de Capital): No habrá actividad en el servicio de estacionamiento controlado.



- Playa de remoción: Operará con una guardia mínima de grúa.