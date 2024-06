En el Cívico, concientizaron sobre el maltrato al adulto mayor

Esta mañana, el móvil de Canal 13 se hizo presente en la planta baja del Centro Cívico, donde se están llevando a cabo diversas actividades relacionadas con la salud y la toma de conciencia sobre el abuso y maltrato a las personas adultas mayores. Esta iniciativa coincide con la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, que se celebra el 15 de junio.

Facundo Jiménez, director de programas de salud del Ministerio de Salud, compartió detalles sobre la actividad: "Estamos haciendo una actividad con toda la gente que está pasando acá, preguntándoles según la edad que tengan qué consejo le darían a la gente joven, y a los más jóvenes les estamos preguntando cómo les gustaría que los traten cuando sean adultos mayores”, explicó Jiménez.

Durante la actividad, surgió una constante en las respuestas: “La única palabra común que hay es la de respeto. O sea, evidentemente el respeto es lo que más aparece en las respuestas. Hay respuestas muy lindas, como que me vayan a visitar, que no me dejen solo, pero la palabra respeto es lo que estamos viendo que más aparece”, comentó Jiménez. Reflexionó además sobre la importancia de este valor en la sociedad: “Me parece que sí, que va más allá de la salud de cómo esté la persona. Es más que nada tratar de mejorar como sociedad y cuidar al que tenemos cerca, al que tenemos al lado”.

La actividad también promueve el envejecimiento activo, un aspecto fundamental en la salud de los adultos mayores. “Desde la Dirección de Programas en el Ministerio de Salud está el Programa del Adulto Mayor Saludable, donde se realizan un montón de actividades. Se capacita al personal para que identifiquen rápidamente las posibles debilidades, ya sean motrices, cognitivas, sensoriales de audición o de visión”, indicó Jiménez. Este programa además se complementa con iniciativas en los centros de salud para combatir el sedentarismo, donde profesores de gimnasia generan movimiento activo y fomentan la sensación de comunidad entre los adultos mayores.

En referencia a las largas filas que los jubilados deben hacer en instituciones como el Banco San Juan, Jiménez destacó la problemática del maltrato: “Claramente hay un caso de maltrato. Lo ideal sería que los trámites sean lo más rápido posible. Si hubiera colas tan largas, deberían poder ser con asientos. Son las pequeñas cosas que uno puede mejorar. A veces no se puede acortar la demora, pero sí se puede brindar un poquito más de confort”.

La actividad en el Centro Cívico concluirá a las 14:30 horas, tras lo cual se empezaron a trabajar en las conclusiones obtenidas. Esta iniciativa subraya la importancia de la concienciación y el respeto hacia las personas mayores, promoviendo una sociedad más justa y considerada.