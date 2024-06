En el día del donante voluntario, realizan una colecta de sangre el Centro Cívico y la Catedral

Este viernes, en contacto con el programa Cien por Hora, la doctora Rosario Roca, directora del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), anunció una colecta de sangre especial con motivo del Día Internacional del Donante Voluntario de Sangre. La campaña se llevará a cabo en el Hall de la Planta Baja del Centro Cívico, de 8 a 12 horas.

La doctora Roca explicó la importancia de este día y la iniciativa que están llevando a cabo: “El Día Mundial del Donante de Sangre es una oportunidad para que las personas se acerquen a donar. Estamos en el Centro Cívico haciendo una colecta para todas las personas que quieran acercarse”.

Respecto a los requisitos para donar sangre, la doctora Roca detalló: “Los requisitos en realidad son pesar más de 50 kilos, tener entre 18 y 65 años, no estar con ningún cuadro infeccioso, ni haber tenido fiebre en los últimos días”. Además, aclaró una duda común sobre la necesidad de ayuno: “No es necesario venir en ayunas. Nosotros, después de donar, les damos un desayuno, pero la idea es que en el momento de donar hayan tomado algo para que no se sientan mal. Lo único que pedimos es que lo que tomen o coman no tenga mucha grasa”.

La directora del IPHEM también mencionó los esfuerzos realizados para facilitar la donación en diferentes puntos de la provincia: “Este año hemos intensificado la salida a los distintos departamentos porque consideramos que una limitante para donar sangre es el tiempo y los recursos económicos. Entonces, si uno se acerca al lugar donde las personas viven o trabajan, es más fácil que concurran a donar sangre”.

La doctora Roca subrayó la importancia de promover la donación voluntaria: “Nuestro objetivo para este año es promocionar la donación voluntaria. Nosotros queremos cambiar la mentalidad de las personas para que decidan ser donantes voluntarios, sin importar si tienen un familiar necesitado”.

Al comparar con otros lugares, la doctora Roca destacó: “Estamos mirando o copiando en el buen sentido la experiencia de otros lugares como el Hospital Garrahan, que tiene hoy 100% de donantes voluntarios. Nosotros hoy tenemos un 16%”.

Finalmente, recordó que no hace falta esperar una campaña para donar: “De lunes a sábado, nosotros estamos recibiendo donantes de sangre todas las mañanas”.