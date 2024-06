En el sector de la construcción elogiaron la aprobación de la Ley Bases, pero pidieron por la vuelta de la obra pública

La aprobación de la Ley Bases volvió a dividir las aguas. Ubicado entre los elogiosos del proyecto del Gobierno de Javier Milei y esperanzados en que la actividad económica se reactive, está la Cámara Argentina de la Construcción. Así lo confirmó y argumentó Ramón Martínez, el presidente de la institución en su paso por Más allá de las Noticias el pasado viernes 14 de junio.

‘Aunque hay mucha incertidumbre porque todavía no termina de aprobarse en diputados, y se esperan algunas modificaciones al proyecto, nosotros lo hemos recibido bien porque son herramientas que el presidente ha solicitado para manejar el país, por lo que, si él lo ha pedido junto a su equipo y se las dieron ya, es un buen hincapié para que el país empiece a despegar’, analizó el empresario del sector de la construcción.

Martínez también puso el ojo del análisis en la situación de la construcción en el país. El empresario señaló que ya son varios meses los que el sector viene estancado, además de indicar que esperan ansiosos y esperanzados en que el Gobierno de Javier Milei haga mover la economía del país como lo prometió, ya contando con la Ley Bases a su favor.

Acerca del RIGI, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción señaló: ‘Después de la eliminación de la obra pública, el que podamos comenzar con los privados, será una nueva perspectiva que nos da el sector de la construcción para poder trabajar con la minería o proyectos privados de gran índole, y nosotros estamos seguros de que a eso es lo que quiere apuntar el RIGI’.

El empresario de la construcción volvió a insistir con la vuelta de la obra pública. ‘Nosotros sabemos que la obra pública es necesaria para el país. Hay muchas cosas que si no las hace el Estado no la va a hacer nadie y todo el país irá perdiendo hasta servicios como el mantenimiento de las rutas’, sostuvo. Luego añadió: ‘Es por eso que creemos que todo lo que tiene que ver con la infraestructura del país hace falta, y si no lo hace el Estado no lo va hacer nadie y creemos que están empezando a darse cuenta’