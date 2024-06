En primera persona: cómo es vivir con personas con autismo y TDAH en la actualidad

Este 18 de junio, se celebra una efeméride significativa en Argentina: el Día del Orgullo Autista. Esta fecha es una oportunidad para informar, concientizar y difundir sobre el autismo. Erica Godoy, referente de la Asociación Civil Autismo San Juan, nos acompañó en Banda Ancha, para hablar sobre la importancia de esta jornada y los desafíos que enfrentan las personas con autismo y sus familias.

"Hoy es el Día Internacional del Orgullo Autista bajo el lema 'Sácate la máscara'. Es una forma de hacer referencia a que las personas con autismo deben ser aceptadas tal y como son, con sus estereotipos y formas de ser", explicó Erica Godoy.

"Es crucial que sean aceptados en la sociedad, en el sistema educativo y en el sistema de salud", mencionó. Luego, Erica destacó los avances logrados, pero también señaló cuánto camino queda por recorrer. "Es una pelea diaria para que nuestros hijos sean aceptados en el sistema educativo y de salud. En San Juan, por ejemplo, faltan neurólogos y hay una carencia de conocimiento sobre cómo tratar a los chicos con autismo".

Erica un ejemplo de lucha con sus hijos

Erica compartió su experiencia personal como madre de cuatro hijos, dos de los cuales tienen diagnósticos relacionados con el espectro autista. "Mi hijo José, de 14 años, tiene trastorno del espectro autista. Llegar a un diagnóstico no fue fácil. Me llevó tres años de consultas y evaluaciones. En ese tiempo, los pediatras atribuían su desarrollo tardío a otras causas y no reconocían los signos de autismo".

La detección temprana es crucial para el desarrollo de los niños con autismo. "Mi hijo menor, Enzo, fue diagnosticado a los tres años y ya hemos podido comenzar con terapias. La diferencia es enorme", afirmó Erica.

Erica destacó la importancia del apoyo escolar y comunitario en el desarrollo de los niños con autismo. "La escuela Luis Jorge Fontana en San Juan es un ejemplo de inclusión. Han sabido trabajar con mi hijo mayor, proporcionándole un espacio de contención y apoyo".

La Asociación Civil Autismo San Juan juega un papel vital en la orientación y apoyo a las familias. "Somos 480 familias en San Juan que nos ayudamos mutuamente. La asociación proporciona no solo contención, sino también una gran familia que ofrece apoyo en momentos difíciles", explicó Erica.

Erica subrayó la importancia de la concienciación y la educación sobre el autismo. "Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 34 nacimientos puede estar dentro del espectro autista. Es fundamental que la sociedad y los sistemas de salud y educación estén preparados para ofrecer el apoyo necesario".