AMAR, la asociación que acompaña y colabora con quienes padecen artritis reumatoide

Este miércoles, Gloria Ponce y Rodolfo Coria, referentes de la Asociación Ayuda Mutua Artrítico Reumatoide (AMAR), participaron en el programa Banda Ancha para hablar sobre la labor que realizan y la importancia de la próxima jornada de concientización y charlas sobre la artritis reumatoide en San Juan, programada para el 5 de julio.

Gloria Ponce, presidenta de AMAR, explicó que la asociación se fundó en 2004 en San Juan, como parte de la Alianza Federal de Asociaciones de Enfermedades Reumáticas. "AMAR San Juan está desde el año 2004. Hemos sido precursores junto a la Alianza Federal que estaba en Buenos Aires. Trabajamos con 20 provincias unidas con el mismo fin: ayudar a las personas con enfermedades reumáticas," mencionó Ponce.

La conversación abordó los desafíos diarios que enfrentan las personas con artritis reumatoide. "Muchas veces, las personas con enfermedades reumáticas no son acompañadas por su familia o conocidos porque es una enfermedad autoinmune. Al no ver algo visible, no creen en el dolor que se siente," explicó Gloria Ponce. Este tipo de enfermedades, según Ponce, requieren no solo tratamiento médico, sino también apoyo emocional y comprensión.

Rodolfo Coria, colaborador de AMAR, destacó la importancia de la detección temprana. "La detección temprana de la artritis reumatoide mejora la calidad de vida. Mis primeros síntomas fueron mucho dolor e inflamación en las articulaciones. Gracias a la detección temprana y la medicación adecuada, hoy no tengo mayores problemas," relató Coria.

La falta de especialistas es otro obstáculo significativo. Gloria mencionó que "San Juan tiene un alto índice de personas con enfermedades reumáticas, pero no contamos con suficientes médicos reumatólogos en los departamentos. Por ejemplo, en Caucete no hubo mucha atención a la oportunidad de consultas virtuales con el Hospital Marcial Quiroga."

Noticias Relacionadas 3 importantes deportistas olímpicos darán una clínica en San Juan

La jornada del 5 de julio contará con la participación de médicos reumatólogos que discutirán nuevas medicaciones y tratamientos alternativos. "La charla que vamos a tener el 5 de julio es crucial. Tendremos médicos reumatólogos que hablarán sobre las nuevas medicaciones disponibles," explicó Ponce.

Además, la jornada abordará las ayudas técnicas disponibles para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Rodolfo mostró varios dispositivos diseñados para facilitar tareas cotidianas, como abrir botellas y frascos o abotonar ropa, demostrando su utilidad para personas con movilidad reducida debido a la artritis.

Gloria y Rodolfo invitaron a la comunidad a participar en la jornada. "Es fundamental que las personas con artritis reumatoide, y sus familias, se informen y conozcan las opciones de tratamiento y apoyo disponibles. Queremos que sepan que no están solos en este camino," concluyó Gloria Ponce.