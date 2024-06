El periodista de Cadena 3 habló en Canal 13 sobre la quema de su móvil: no se sabe quienes fueron

Orlando Morales, periodista de Cadena 3 y corresponsal en Buenos Aires, compartió su experiencia tras el ataque sufrido por su móvil durante una manifestación en la Plaza del Congreso. Morales conversó con Cien por Hora, donde describió el mal momento vivido y expresó su agradecimiento a las autoridades y colegas que lo apoyaron.

“No estoy festejando nada, no festejo nada porque no hay nada por lo que festejar, pero sí para agradecer a las autoridades de la radio,” dijo Morales. La radio repuso el móvil después de los hechos acontecidos el miércoles pasado, permitiéndole retomar su trabajo en la ciudad. “Nuevamente con el móvil rodeado de cariño de la gente, principalmente de colegas de Buenos Aires y de todo el país que me llamaron para darme su apoyo.”, mencionó.

Morales, quien ha sido corresponsal en la calle desde 1992, expresó que esta es una de las experiencias más impactantes de su carrera. “Conozco a cada uno de los dirigentes políticos y he cubierto grandes protestas, pero nunca imaginé que me podría pasar algo así,” comentó. Recordó momentos cruciales como la caída de De la Rúa y las protestas del campo, pero el ataque reciente fue una experiencia distinta.

“Estaba en la calle todos los días y nunca soñé que un ataque así me podría ocurrir,” añadió. Morales relató cómo los manifestantes, con el rostro cubierto y armados con palos y hierros, atacaron su móvil. “Lo único que puedo decir es que estaban todos con el rostro tapado, con palos y hierros, y las mujeres estaban con piedras y botellas llenas de combustible.”

A pesar del ataque, Morales y la radio buscan identificar a los responsables. “Lo que queremos saber es quiénes fueron los autores,” declaró, señalando que, aunque hubo detenidos, la investigación aún no ha concluido. Morales destacó la desesperación y el riesgo que enfrentó durante el ataque.

“Puse en riesgo mi vida, estaba defendiendo mi fuente de trabajo.”, dijo

El periodista también recibió el respaldo de sus colegas y amigos. “Me produce una gran felicidad y de verdad agradezco nuevamente tener el móvil, que es mi segunda casa,” expresó Morales. Sus compañeros en Cadena 3 y otros medios le brindaron apoyo, recordándole momentos más felices, como las coberturas en las playas de Brasil.