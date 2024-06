Este miércoles comienza la entrega de módulos alimentarios a diabéticos

Este martes, en el programa Cien por Hora, la directora de Emergencias y Políticas Alimentarias Cristina Cardozo anunció la entrega de los módulos alimentarios para diabéticos a partir de la semana próxima, lunes 24 de junio.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano detalló que la entrega se llevará a cabo desde el 24 al 28 de este mes, en la Dirección de Juventudes ubicada en calle Santa Fe 321 (e) en horario de 7:30 a 13:30hs. En ese sentido, la directora del área encargada comentó "El empadronamiento fue un éxito. Tomamos contacto con aquellas personas que padecen de esta patología y las abordamos" dijo Cristina Cardozo.

Además explicó la modalidad de entrega será por terminación de D.N.I:

Lunes 24 Terminación 0 y 1.

Martes 25 Terminación 2 y 3.

Miércoles 26 Terminación 4 y 5.

Jueves 27 Terminación 6 y 7.

Viernes 28 Terminación 8 y 9.

Con más de 600 empadronados en el PR.I.S.ET., cabe destacar que la entrega será para aquellos beneficiarios de los departamentos de Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Rivadavia y Pocito.

Hay 1500 empadronados en total contando a aquellos que no pertenecen al sistema. Sin embargo, luego del empadronamiento, quedaron unos 300 casos en revisión: "Estamos haciendo el estudio porque hay personas que no padecen la enfermedad ya que no cuentan con esa certificación, otras porque tienen algún beneficio como alguna jubilación mayor a la mínima y así. A partir del mes próximo haremos una suma de aquellos que quedaron sin el beneficio" detalló la directora.

En cuanto al módulo del celíaco, Cardozo señaló que están trabajando con la misma metodología para capacitar a quienes manipulan los alimentos para su elaboración y entregar los módulos alimentarios.