Tía Maruca vendió la 'fábrica de galletitas' de albardón, ¿qué pasará con los trabajadores sanjuaninos?

Este martes la empresa Argensun Foods cerró la compra del 50% del paquete accionario de la empresa que fabrica las galletas Tía Maruca. Esta noticia impactó fuerte en la provincia, ya que la nueva empresa se hará cargo de la popularmente conocida 'fábrica de galletitas' en Albardón. Este cambio genera expectativas de que pasará con los 350 sanjuaninos que trabajan en el edificio ubicado en calle Sarmiento al 3628.

Por el momento los nuevos dueños de la fábrica no se han expresado sobre el futuro de los trabajadores. Pero la intención de la nueva empresa no es achicar el personal ya que además de comprar parte de Tía Maruca, también han comprado la empresa Rojas Proyecto lll, que producen leche chocolatada y yogures Plenty, además de jugos Pura Fresh. Es decir que Argensun Foods está en plena expansión y por el momento la estrategia es meterse de lleno en el mercado de las galletas y lácteos.

Según el diario La Nación, quien fue quien dio a conocer la noticia, Argensun Foods, es un grupo argentino fundado por la familia Días Colodrero y liderado por Pablo Tamburo. Esta empresa ya incursiona en el mercado de los alimentos produciendo las reconocidas 'Pipas'. Además de tener bajo su órbita una serie de empresas dedicadas a la exportación de alimentos y al mundo del agro.