Colectiveros reclamaron a la UTA celeridad para resolver el aumento salarial

En la mañana de este viernes, la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amaneció con custodia policial. Alrededor de 10 efectivos se encuentran apostados en la puerta del sindicato, mientras un grupo de choferes de colectivos permanece en la vereda del frente en busca de respuestas.

Alberto Ontiveros, delegado de la empresa Mayo, explicó la situación: “Estamos acá convocados por el tema de las deudas que nos está debiendo el gremio de paritarias y que se arreglaron en Buenos Aires. Nos están debiendo ya 500,000 pesos y acá todavía no se arregla nada". Además sumó: "Tenemos el básico de febrero y estamos en julio, y todavía no se renueva el básico. Tenemos bastantes problemas porque no se arregla y no llegamos a fin de mes". Seguidamente expresó "Por eso queremos que Maldonado nos atienda y nos explique qué va a pasar con esa deuda”.

Ontiveros también mencionó el malestar por los descuentos realizados por las empresas durante el paro de la CGT: “¿Qué va a pasar con los días que nos descontaron del día del paro de la CGT? Las empresas nos descontaron y nunca nos reincorporaron el dinero que nos iban a dar". Tras ello mencionó "Venimos por eso y por otros compañeros de la empresa, por el tema de horarios y demás. Él no nos dijo que nos iba a recibir, pero él sabía que íbamos a venir porque ya veníamos avisando desde ayer". Al mismo tiempo dijo "Por algo está la policía acá. Nosotros llegamos y ya estaba la policía. Así nos esperan en la casa de los trabajadores, con la policía afuera. Supuestamente es la casa de los trabajadores, de nosotros, y aportamos todos los meses una cuota sindical y nos esperan así, con la policía”.

El conflicto también tiene raíz en la falta de avances en las paritarias y la percepción de una débil gestión sindical. “Hay retrasos en las paritarias y están en una conciliación obligatoria. Hay poca fuerza en el sindicato para resolver lo salarial". Luego mencionó "Está bien, se tienen que acatar las conciliaciones, pero esto no viene desde hace poco, sino que viene desde hace un tiempo largo. Se ha firmado ayer, pero esto ya lo deberían haber tenido previsto para tenerlo firmado rápidamente y no esperar hasta el 4 de julio, y si es que no hay otra conciliación. A veces inventan conciliaciones ellos mismos para poder estirarla más y así seguir cobrando el mínimo". "Y no podemos estar así. Nosotros estamos todos acá porque no llegamos a fin de mes”, afirmó Ontiveros.

El reclamo no es exclusivo de una sola empresa; también se sumaron delegados de otras empresas como La Marina y El Triunfo. “De todas las empresas estamos convocados aquí. No venimos a hacer quilombos o a prepotear. Solamente queremos que nos escuchen y nos den las respuestas como tiene que ser”, concluyó Ontiveros.