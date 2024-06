Chispasos en Chile entre Nación y Coquimbo por el Túnel de Agua Negra

Jessica López Saffie, ministra de Obras Públicas de Chile encendió las alarmas y la polémica en Coquimbo. El motivo, sus declaraciones sobre el Túnel que une la región chilena con San Juan. Pasa que Lopez Saffie en una entrevista otorgada al diario El Día de La Serena sostuvo que, el 'túnel es una opción, pero no la única'.

Es por eso que la ministra chilena aseguró que están licitando un nuevo estudio por el paso La Chapetona. Este alternativa, no es nueva para los sanjuaninos. Este paso está ubicado en Calingasta y no en Iglesia como el de Agua Negra donde siempre se propuso hacer el túnel.

Ante las declaraciones de las ministra comenzaron a llover las críticas desde la Cuarta Región. El primero fue el ex Gobernador y actual diputado coquimbano, Ricardo Cifuentes. El legislador sostuvo que desde hace años que se han hecho estudios y todos han arrojado el resultado que las mejores condiciones son las del Paso de Agua Negra. Por otra parte el consejero regional, Narcelo Castagneto, expresó que si bien el paso por La Chapetona es más baja de altura, no tendría ningún beneficio para el puerto de Coquimbo y la conourbación porque llegaría a Valparaiso.

EN 2017 SE PRESENTÓ EL PROYECTO DEL PASO LA CHAPETONA ENTRE SAN JUAN Y COQUIMBO



Pero las críticas no terminaron ahí. Carlos Ruiz, director de Asuntos Internacionales de la Corporación Paso Agua Negra (CORPAN), tuvo palabras muy duras contra la ministra Lopez Saffie. 'Son una muestra de total desidia para con la regionalización, y falta absoluta de visión estratégica y de futuro, tanto regional, como nacional e internacional', sostuvo. Además agregó que, 'la ministra sigue hablando de mejorar un paso fronterizo, de otra vez estudiar y buscar la mejor opción. Pero desconoce, primero, que en nuestra región existe un solo paso habilitado, que es el de Agua Negra al que sólo le faltan una decena de kilómetros para tenerlo totalmente pavimentado, y que extrañamente, no menciona, pero las autoridades regionales, tanto el delegado Luna como el seremi del MOP, han comprometido dicha pavimentación junto con el CORE. O sea, o no entiende o no sabe'.

El único que no le parecieron mal los dichos de la ministra de Boric fue el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo. Para el funcionario regional. 'Hay que mirar el vaso medio lleno' y explicó porqué. 'Hasta hace un tiempo atrás, la propia ministra decía que no había nada que conversar sobre el túnel Agua Negra, y hoy plantea lo que hemos venido diciendo hace tiempo, en el sentido de que había que reunir los equipos técnicos para dar garantías sobre lo que se estaba pidiendo, que era real'. Además agregó, 'cuando escucho a la ministra que se está licitando a una empresa para que haya una respuesta técnica, me parece de absoluta responsabilidad, porque este gobierno no tenía todos los antecedentes necesarios y quisieron actualizar la información y creo que teniéndola, el túnel Agua Negra va a tener posibilidades reales. No en este gobierno, por cierto, pero sí puede avanzar y no estar estancado como ha estado en los últimos 6 años'.