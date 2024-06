OSP le quiere cobrar un vuelo sanitario que no usó a la familia de un niño con discapacidad

Florencia contó el angustiante y preocupante momento por el que esta pasando ella su esposo y su hijo con discapacidad por el cobro de un dinero que le está haciendo OSP, y que ellos entienden que no deben abonar.

Una dura situación está pasando la familia sanjuanina de un niño con discapacidad. Según contó al móvil de Canal 13, Florencia Gómez, mamá de Juani Ortola, Obra Social Provincia (OSP) quiere cobrarles un vuelo sanitario que no usó, el cual tuvo un costo de casi dos millones de pesos, con los que no cuentan y aseguran que no les corresponde pagar, explicando a detalle la complicadas y frustrantes horas que les tocó pasar adentro de la ambulancia esperando a que el avión de la provincia aparezca en el hangar.

Todo comenzó en agosto del año pasado con Juani internado en el Hospital Fleni de Buenos Aires por complicaciones en su salud. Tras ser dados de alta y concretarse el vuelo sanitario que los llevaría a la provincia, en una ambulancia partieron hacia el Aeropuerto de San Fernando, junto a una médica del centro de salud.

El delicado estado de salud del pequeño exigía que regresara en un vuelo sanitario, por eso sus padres lo gestionaron. Florencia contó que una vez que tuvieron el visto bueno de OSP y que contaran con el alta, concretaron el viaje hacia el aeropuerto en ambulancia. El avión de la provincia llevaría a una niña por lo que se aprovecharía dicho vuelo.

Cuando llegaron al aeropuerto se encontraron con una situación que los desanimó, enojó y preocupó. El avión sanitario no estaba en el hangar que les habían asegurado estaría. El piloto de la aeronave y el médico perteneciente a Salud Pública de San Juan le comunicaron que el vehículo estaba en el taller por una reparación y que debían esperar para partir con su hijo.

Las horas pasaron, Florencia y su esposo se fueron poniendo nerviosos porque el avión no aparecía. Sin embargo, la médica que viajó con ellos en la ambulancia desde el hospital hasta allí les aseguró que ella no se movería de su lado hasta que Juani estuviera a salvo.

La mamá del pequeño paciente contó que pasaron 6 horas esperando y por recomendación de la médica, regresaron al hospital en la misma ambulancia, sin abordar el vuelo sanitario. Florencia contó que en ningún momento el personal encargado del avión de la provincia que también esperaba, pero refugiados del frío que hacía, nunca les ofrecieron algo para comer o resguardo. La contracara de esa actitud que los enojó muchísimo, fue la de la médica y todo el personal de la ambulancia de nunca abandonarlos.

En esta segunda internación de Juani, en la que estuvieron una semana más en el hospital, no contaron con apoyo económico alguno que los asista. Es decir, que OSP no se hizo cargo de esos días adicionales que pasaron en el centro de salud de Buenos Aires esperando a conseguir dinero para viajar en un vuelo de línea, puesto que les recomendaron que llevaran a su pequeño a San Juan y no siguiera internado allí.

Florencia, su esposo y Juani regresaron a la provincia en un vuelo comercial, ante la falta de respuesta del Estado sanjuanino. El niño continuó ycontuinúa con estrictos controles de los que se hace cargo su madre 24/7, por lo que la única entrada de dinero de la familia es el padre del niño.

El problema fue que, en mayo, OSP les comunicó que tenían una deuda millonaria por el vuelo sanitario que no abordaron.

En enero de este año Aeronáutica de la provincia le reclamó a la obra social el monto de casi $2 millones por este vuelo frustrado, y a su vez, OSP les informó recién en mayo sobre la existencia de esta deuda, a la cual Florencia calificó de injusta, asegurando que es la obra social la que debe hacerse cargo de dicho vuelo.

'La obra social se tiene que hacer cargo del pago del vuelo, se haya utilizado o no se haya utilizado porque de alguna manera el niño tenía que regresar a la provincia, sino el niño seguiría en Buenos Aires', sostuvo la mamá de Juani.

Los padres de Juani aseguraron que no pueden afrontar dicha deuda debido a que solo él trabaja, puesto que Florencia cuida del pequeño 24/7 debido a los cuidados estrictos que demanda día a día por su salud.

Sumado a esta inoportuna deuda, están los gastos que mes a mes deben afrontar por la salud de Juani. Es que, si bien OSP les cubre los estudios y medicamentos al 80% y Servicios Sociales de la Policía de San Juan se hace cargo de gran parte del resto, el pequeño resto es mucho dinero igual, por lo que cada mes están ajustados, alcanzándoles para sobrevivir ellos y afrontar los gatos de su hijo.

Florencia señaló que OSP no está adherida a la Ley de Discapacidad, la cual los beneficiaría muchísimo a ellos. ‘Hay que iniciar expedientes para hacerle estudios complejos, los cuales demandan tiempo, demandan estar todos los días en la obra social pujando para que se mueva el expediente o autoricen algo.

En búsqueda de una solución, de una salida de este problema de deuda inesperada, los padres de Juani llevaron su problema a la Superintendencia, pero la respuesta es que ellos no actúan contra la OSP, sino contra prepagas, corriendo la misma suerte cuando golpearon la puerta de Defensoría del Pueblo.

El caso de Juani

El caso del pequeño es conocido en la provincia, ya que con poco más de un año tuvo meningitis, quedando con una discapacidad permanente. En su momento, en esos duros años, miles de sanjuaninos y sanjuaninas colaboraron con una campaña solidaria que familiares y amigos de la familia organizaron para ayudar a los desesperados padres a conseguir un tratamiento para su hijo.

