Polémica con alimentos: piden que sea el Gobierno el que los distribuya

Actualmente se vive una polémica nacional por los miles de kilos de alimentos cerca de vencer, que hallaron en Buenos Aires y en Tucumán. Los mismos estaban destinados a merenderos y comedores que nunca los recibieron. Ahora las autoridades ordenaron que finalmente se repartan y desde Amas de Casa pidieron que sea el propio Gobierno Provincial el que se encargue de eso.

Laura Vera, titular de Amas de Casa del país en San Juan, contó en Cien por Hora que no están de acuerdo con el modo de distribución y entrega que determinaron las autoridades para esta comida. Se trata de que las organizaciones no estén involucradas y que sea una fundación llamada 'Conín' la encargada de repartir estos 800 kilos de alimentos.

'Esperamos que esa distribución que la Justicia obligó a hacer el pasado sábado, se haga rápido y que lleguen bien a todos los lugares. Me parece arbitraria la decisión de que los Gobiernos de las provincias no sean los encargados de la distribución rápida y lo haga una fundación. La leche antes del vencimiento ya empieza a tener un gusto poco agradable. Las organizaciones sociales han demostrado organización valga la redundancia para las entregas, las fundaciones también, pero creo que en orden de prioridades es el Gobierno Provincial el que tiene las herramientas para hacer el trabajo más rápido', expresó.

Por otro lado, recalcó el enojo que ha generado esta situación en todos los sectores afectados. Vera mencionó que no sólo es deshonesto la actitud que tuvieron de no repartir estos productos siendo que hay personas que realmente los necesitan, sino que directamente cometieron un delito.

'Desde hace meses que venimos denunciando esta situación de que no llegan alimentos a comedores y merenderos. Las auditorías se tenían que hacer. En la gestión anterior se hicieron y generaron malestar. Los recursos del Estado hay que cuidarlos y tienen que estar destinados a las personas que corresponden. A 6 meses vamos entendiendo por qué no se hacían y donde iba a parar la plata porque no sólo es un fraude sino que directamente es un delito lo que se ha estado haciendo', sentenció.