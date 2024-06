Gobierno salió a aclarar la situación de las escuelas sin gas

Este jueves, en una conferencia de prensa, las autoridades del Ministerio de Infraestructura y Educación abordaron la problemática de la falta de gas en al menos 20 escuelas de la provincia.

El director de la Red de Gas, Ángel Domijan, reconoció que este problema es de vieja data y que, como respuesta provisional, se están utilizando caloventores para calefaccionar las aulas afectadas como solución provisoria.

Leonardo Lucero, director de Relevamiento y Necesidades Edilicias, indicó que se está evaluando la capacidad del sistema eléctrico para soportar la conexión de los caloventores y verificar si son seguros y aptos para su uso en las instalaciones escolares. En cuanto a la cocina donde se preparan alimentos para distintas escuelas, Lucero informó que se han habilitado algunas cocinas para al menos poder servir la copa de leche.

Mariela Lueje, secretaria de Educación, explicó que el relevamiento de los edificios escolares ha sido un proceso arduo debido a la falta de reportes específicos que detallaran las condiciones totales de las instalaciones. Respecto a la decisión de algunos padres de no enviar a sus hijos a la escuela, Lueje enfatizó que las clases continúan y que la responsabilidad recae en los padres. Destacó que la situación afecta especialmente a los niños de primaria, que son los más pequeños.

Lueje también señaló que la distribución de los caloventores a todas las aulas es un proceso tardío debido a la larga duración del proceso de adquisición. Además, subrayó que durante enero y febrero, cuando no había clases, los relevamientos solo mostraron una parte de los problemas, los cuales se agrandaron con el inicio del ciclo escolar. Algunas escuelas enfrentan problemas debido a expansiones edilicias que no contemplaron correctamente la red de gas, o porque no tienen el servicio en absoluto. En muchos casos, durante los relevamientos, se reemplazaron cañerías y se identificaron actos de vandalismo, intencionales o no, que dañaron los artefactos de calefacción.

Otro desafío es el tiempo que tarda Ecogas, la empresa distribuidora de gas de la provincia, en inspeccionar y solucionar los problemas en las escuelas. No solo se trabaja en estas 20 escuelas, sino en 52 edificios en toda la provincia. Algunos establecimientos no son habilitados debido a que los artefactos no son aptos, lo que lleva a Ecogas a restringir el servicio.

El encargado de la Red de Gas destacó que la copa de leche está garantizada, calificándola como "primordial". En cuanto a la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno, las autoridades mencionaron que aún no se ha tomado una decisión, pero podría considerarse si el frío continúa siendo un problema significativo antes de llegar al pico del invierno.