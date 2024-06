La UNSJ comenzó un sumario a la denuncia en salud universitaria

Este viernes por la mañana, el móvil de Canal 13 se trasladó al Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para abordar los paros docentes universitarios y una reciente denuncia que ha generado controversia en la institución.

Tadeo Berenguer, rector de la UNSJ, comenzó destacando la importancia de la comunicación en la gestión universitaria: "Nuestra gestión debe ser transparente, difundida y enriquecida por la labor de ustedes, los periodistas", expresó, felicitando y enviando saludos a todos los periodistas en su día.

Sobre las dos jornadas de paro que afectan a los centros universitarios, Berenguer reconoció los desafíos que estos paros representan: "Sí, hay perjuicios, pero debemos reconocer tanto el derecho al trabajo como el derecho al reclamo. En estos momentos, los reclamos son muy profundos y no solo del sistema universitario, sino de gran parte de la comunidad argentina. Debemos equilibrar; yo pienso que uno o dos días de clase se pueden recuperar cuando todos vamos con el mismo sentido de aportar y hacer un gran esfuerzo para sustentar este sistema democrático que es lo fundamental", afirmó.

Al ser consultado sobre el tema controversial en la UNSJ que tiene que ver con una denuncia contra una médica venezolana, acusada de utilizar una firma falsa. Berenguer dijo que: "Me he instruido una investigación sumaria. Un profesional del área de sumarios está buscando toda la documentación vinculada a esa denuncia, y ahí se determinará si es pertinente o no un sumario administrativo", explicó el rector. "En estos momentos no podemos pasar por encima de esas instancias que están regladas en toda la universidad", añadió.

Berenguer destacó la seriedad de la denuncia, que involucra a menores de edad: "No corresponde que yo lo diga, pero una denuncia es muy delicada porque hasta se involucra a menores. En esa denuncia, quien la ha hecho no sabe que pactos internacionales y legislación nacional preservan a los menores. Es muy delicado el daño que pueden causar estas denuncias. Estamos en esa instancia de preservarlo, pero creo que el hecho y la profundidad con que se ha hecho y en el ámbito donde se ha difundido antes de que nosotros podamos determinar la veracidad de las denuncias es un daño muy profundo que se hace a las personas, a menores de edad y a las instituciones", concluyó.

La situación sigue en desarrollo, y se espera que la UNSJ tome medidas adicionales para asegurar la integridad de sus procesos administrativos y la protección de su comunidad educativa.