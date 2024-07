Los detalles del censo a los puesteros que tiene como objetivo conocer sus necesidades

En una reciente entrevista en el programa Cien por Hora, Juan José Robles de la reserva natural Estancia Maradona, compartió su iniciativa de realizar un censo para puesteros rurales en la provincia de San Juan. Esta idea, según Robles, ha estado en su mente durante muchos años y busca cuantificar y visibilizar la comunidad de puesteros en la región.

Robles explicó que la necesidad de este censo surgió de su propia experiencia como puestero: "Es una idea que viene rondando en mi cabeza desde hace muchos años por el hecho de que yo me considero puestero plural, una familia que se dedica a la parte alejada y campos adentro". A lo largo de los años, Robles ha notado la falta de datos precisos sobre cuántos puesteros hay en San Juan y su distribución geográfica, lo que motivó su iniciativa.

"Siempre me pregunté cuántos somos en la provincia de San Juan, cuántos puesteros somos rurales, y no está muy claro. La gente que podía estar al tanto de la situación no tiene un dato certero", afirmó Robles. Esta falta de información ha llevado a Robles a emprender un esfuerzo para contar y valorar a estas familias que, según él, están marginadas y desatendidas por el Estado.

Robles subrayó la significancia de los puesteros rurales en términos de su labor y desempeño. "Yo creo que los puesteros somos familias que le hacemos frente al trabajo en esto, y en algún sentido, no estamos bien valoradas como deberíamos", mencionó. Estima que hay entre 1500 y 2000 familias de puesteros en toda la provincia, esparcidas y muchas veces invisibilizadas.

"Somos una sociedad que podría ser unos 1500 a 2000 familias que estamos esparcidas en toda la provincia como puesteros marginados y que el Estado en cierta manera no nos tiene en cuenta", añadió.

Robles comentó que ha estado trabajando con amigos y personas allegadas para iniciar el censo lo antes posible. "El paso a seguir, una vez hecho el censo, es dar a conocer la situación de cada puestero y la necesidad, y de qué manera se puede llegar a compensar lo que un puestero puede producir", dijo. Según Robles, cada puesto rural tiene un potencial significativo, ya sea agrícola o ganadero, debido a la disponibilidad de agua y tierra productiva.

Robles también destacó la importancia de mejorar la comunicación y los caminos para facilitar la vida de los puesteros. "La necesidad es de comunicación y caminos para llegar y hacer una vida un poco más fácil, dado que cada puesto siempre está un poco metido en la montaña", señaló.

El objetivo final del censo es proporcionar una base de datos sólida que permita a las autoridades y a la comunidad en general entender mejor las necesidades y el potencial de los puesteros rurales en San Juan. "El hecho de la comunicación ya es un avance grandísimo para un puestero", concluyó Robles, subrayando la importancia de este primer paso en una larga trayectoria hacia el reconocimiento y apoyo de los puesteros en la provincia.