El Colegio Médico comenzó a pagarle una deuda a empleados del CIMYN con voucher de comida

El presidente del Colegio Médico contó que pese a no llegar a un acuerdo con ATSA, comenzaron a pagar deuda con empleados del CIMYN con vouchers de comida.

El conflicto salarial que tiene como protagonistas al Colegio Médico, ATSA y trabajadores del CIMYN sumó este jueves un nuevo capítulo. Cuando aún la organización privada no llegó a un acuerdo total con el gremio, comenzaron a pagarle una deuda a los trabajadores con vouchers de comida, según lo confirmó al móvil de Canal 13, el presidente de la entidad, Juan Carlos Bordes.

Si bien la máxima autoridad del Colegio Médico reconoció que es lógico que ATSA no acepté este tipo de pago de la deuda y de una quita de dinero de un porcentaje de la misma, señaló que están trabajando duramente para ponerse al día. Se trata de los aumentos correspondiente a febrero y marzo.

Bordes aseguró que, en la actualidad, todos los empleados de esta conocida clínica están al día, con excepción de la deuda antes señalada. Además, detalló que los vouchers van de $75 mil, $100 mil a $150 mil, y que también les están dando la oportunidad a estos trabajadores a que puedan tomarse los días como pago de lo adeudado.

Sobre la polémica quita de un 30% de esta deuda, la autoridad del Colegio Médico señaló que existirá hasta que puedan regularizar la situación, a la cual describió como complicada desde el punto de vista económico.

'Hoy no puedo decirlo porque hoy no lo puedo hacer, pero siempre está la intención de proteger al empleado, que esté bien y que cobre lo que tiene que cobrar. Nosotros somos conscientes. Es más, en la última reunión con ATSA tuvo una actitud el gremio para que se haga efectivo un pago de medicamentos que está pendiente de la gestión anterior, con la que podríamos cubrir el dinero de los empleados. Es decir, aceptamos el problema económico que tenemos tanto del lado de ATSA como del Colegio Médico, inclusive la gente ya retiró sus vouchers, ya se está tomando sus días, por lo que quedaría pendiente es esa quita del 30%, que la intención del Colegio Médico sería poder pagarla'

Incluso añadió luego: 'No podemos poner fechas porque podríamos entrar en una mentira si no lo podemos hacer. Podríamos terminar como mentirosos cuando no lo somos'.

El presidente del Colegio Médico remarcó la actitud de cooperación de ATSA, al reconocer que no es lógico que el gremio acepte una quita del 30% de aumento a los empleados del CIMYN. 'Nosotros tampoco aceptamos quitarle plata a la gente, por lo que creo que esto es un entendimiento general de la situación sobre esta deuda. Veremos cómo podremos finalizarla', expresó.

Bordes reconoció que en plena conciliación se efectuaron dos despidos de empleados pertenecientes a esta conocida clínica. Además, argumentó que más allá de estar en instancia de conciliación los despidos pueden realizarse 'si hay una causa que los justifique', para luego señalar que nunca despedirían a un trabajador sin una causa o por una cuestión gremial. 'Se despidió porque fueron dos personas que tuvieron un problema que fue causa de despidos, pero no, no fue una cosa dirigida para nada', señaló.