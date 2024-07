Recambio en la Policía: Álvarez adelantó que pondrá el eje en la prevención

Segundos después de haber rubricado el documento que lo convirtió en el nuevo Jefe de la Policía de San Juan, Néstor Marcelo Álvarez habló con la prensa sobre cuál será el eje de su gestión. El flamante funcionario de la fuerza de seguridad de la provincia adelantó que pondrá el acento fuertemente en la prevención, buscando así darle mayor seguridad a los sanjuaninos y sanjuaninas.

'Lo que me preocupará en mi gestión es la seguridad en general. Y si bien recién asumo y tengo que ver con qué situación nos encontramos, porque todavía no he tenido una charla con el Secretario de Seguridad, siempre me he ocupado de la seguridad de la comunidad', señaló Álvarez. Luego indicó que la idea de su gestión pasará por la cercanía con la población de cada punto de la provincia, tal cual lo hizo cuando fue comisaría en Chimbas, Rawson.

'Hay que hacer reuniones vecinales porque es ahí donde la gente nos marca el camino, por lo que es importante escuchar y obviamente pedirle a todo el personal policial que me acompañe, desde el primero hasta el último, porque es muy importante trabajar en equipo para los tiempos difíciles que se vienen', sostuvo el nuevo Jefe de la Policía. Luego agregó que su impronta será la de 'conversar siempre con los vecinos, y estar siempre próximo entendiendo que está prestando un servicio y que se tiene que estar en la calle'