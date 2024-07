Los objetivos del nuevo Jefe de la Policía: redistribución del personal, inspecciones y más movilidades

Este viernes por la mañana, el móvil de Canal 13 entrevistó a Néstor Álvarez, recientemente nombrado Jefe de la Policía de San Juan, para conocer más sobre sus objetivos y planes inmediatos desde su asunción el pasado miércoles.

Álvarez comenzó explicando cómo fue la convocatoria para su nuevo rol, destacando que se enteró de su posible designación el lunes previo: "Me hice una entrevista y me dijo que me necesitaba para acompañar su plan de gobierno en materia de seguridad, y que la prioridad era la presencia en la calle y la prevención, todo temas relacionados a la seguridad pública", comentó Álvarez, subrayando que este será su objetivo primordial.

Con 30 años de experiencia en la fuerza, Álvarez expresó su compromiso con la institución y su deseo de continuar trabajando. "He trabajado 30 años en la fuerza y ya tengo un amor también por esta institución y sobre todo con ganas de trabajar todavía", afirmó. Noticias Relacionadas El Subjefe de la Policía admitió su sorpresa con el recambio

Recambio: Orrego le tomó juramento al nuevo Jefe de la Policía

El nuevo Jefe de la Policía señaló que lo más urgente para comenzar a trabajar es la distribución del personal policial: "Es todo un tema la distribución del personal policial. También se ubica el tema de móviles policiales motorizadas personal para lograr una mayor presencia y abarcar más el terreno en la provincia, sobre todo en las zonas que actualmente conforman estadísticas preocupantes en materia del delito contra la propiedad", explicó.

El funcionario resaltó que los departamentos más afectados son Chimbas, Rawson, Pocito y Santa Lucía.

Noticias Relacionadas Emma y Néstor, los padres del nuevo Jefe de Policía fueron pura emoción en la previa de la asunción

Álvarez también indicó que ya se han solicitado recursos adicionales: "El señor gobernador también me dijo que iba a proveer a la institución de todo lo necesario para que se cumpla de la mejor manera la función policial. Tengo entendido que prontamente va a haber nombramiento de 150 efectivos , lo que lógicamente va a ayudar en la prevención y a la presencia en la calle. También está próxima la adquisición de nuevos móviles policiales, motos policiales y más" , señaló.

A pesar de estos planes, Álvarez subrayó que el personal actual es suficiente, pero requiere una mejor redistribución. "El personal es suficiente para atender las problemáticas en aquellos departamentos que son más grandes, solo que se trata de un tema de redistribución", comentó.

Sobre el manejo de la plana mayor , el actual Jefe mencionó posibles cambios en las direcciones: "Pueden llegar algunos cambios en cuanto a direcciones, pero en principio y conforme la reunión que he tenido con ellos, van a continuar trabajando y apoyando la tarea policial", dijo. Añadió que los cambios son necesarios y que, según su criterio de trabajo, podrían ser más necesarios en otras direcciones.

Álvarez también se refirió a la repentina salida de su predecesor, Eduardo Lirola. "No he hablado con el comisario retirado. La verdad que no he podido hablar. Está pendiente alguna charla, más que nada en lo administrativo, de saber qué he encontrado o lo que han dejado. Está bastante claro y no es necesario algún tipo de contacto", explicó.