Inmobiliarios afirman que subió la oferta de alquileres y se estabilizó el precio

Este martes por la mañana, en el programa Cien por Hora, Esteban Costela, representante del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, ofreció un análisis detallado sobre la situación actual del mercado de alquileres en la provincia. Durante una llamada telefónica, Costela compartió las observaciones que indican un aumento en la oferta de alquileres y una estabilización de los precios para viviendas particulares.

Costela explicó que: "Desde diciembre a enero venimos notando una suba en la oferta de alquileres, lo que ha hecho que se estabilice este último tiempo un poco el valor de los inmuebles que están ofrecidos justamente en alquiler". Según el experto, este incremento en la cantidad de inmuebles disponibles fue significativo y paulatino, permitiendo a los inquilinos encontrar una mayor variedad de opciones, lo cual frenó un poco la escalada de precios.

El aumento en la oferta de alquileres también se debe, en parte, a los cambios en las leyes de alquileres. Costela recordó que "nos pasó anteriormente c on esta seguidilla de modificación y de leyes que tuvimos que fue la 27.551 y después la 27.737 donde había que aumentar solamente una vez al año; o con la 27.737 que tenías que aumentar cada seis meses, pero con un índice que era bastante bajo que era el índice casa propia". Estos cambios legislativos anteriores llevaron a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado de alquiler debido a la percepción de que no les convenía el intervencionismo del Estado en sus contratos.

Costela también comentó una anécdota personal: "Me pasó con una casa en particular que tuve gente que me llamaba y antes de que la casa salga el alquiler. Nosotros teníamos una lista de espera y tenías que empezar a seleccionar entre los clientes y llamar desde el primero al último y se alquilaba en muy poco tiempo". Esta situación refleja un mercado con alta demanda y oferta limitada, pero según Costela, actualmente "ya tenés una posibilidad aún mayor de poder elegir entre distintos inmuebles y eso hace que ya se puedan pactar condiciones".

Otra cuestión importante mencionada por el profesional inmobiliario fue el índice de contratos de locación (ICL): "Lo que se publica en todos los portales y nosotros también lo publicamos en nuestro Colegio de Corredores Inmobiliarios en nuestra web es el índice anual, es decir, quien le tocó aumentar el año pasado en julio y hoy les toca un nuevo aumento ese índice está sobre el 244%", explicó Costela. Sin embargo, aclaró que este aumento significativo se negocia para evitar desajustes drásticos en el mercado. "Terminamos negociando, si el precio se va por sobre valor de mercado, disminuir los valores de mercado y a veces menos si el inquilino lógicamente es un inquilino bueno que viene cumpliendo y lo solicita" agregó finalmente.