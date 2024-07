Laura denuncia que su ex pareja policía abusó de su hermana de 11

Una grave acusación tiene a un policía como protagonista. Se trata del efectivo Abel Alejandro Rojas, quien es acusado por Laura Molina, su ex pareja, de haber abusado sexualmente en dos oportunidades de su hermana de 11 años. El móvil de Canal 13 tomó los testimonios que los hermanos de la presunta víctima contaron este miércoles en una manifestación que realizaron en el interior del Barrio La Estación.

Según contaron los hermanos, los episodios de abuso fueron dos y ambos fueron contados a detalle por la niña. El primero habría en las inmediaciones del Híper Libertad, mientras que el segundo se habría sucedido en las cercanías del Club Unión. Laura contó que el primero de los abusos se dio cuando ella vendía camisetas enfrente del centro comercial.

'El domingo me mintió que se iba a comprar un par de zapatillas, que se iba a la plaza y se la llevaba de paseo con él y la agarró detrás del Club Unión y le empezó a hacer de todo. Después llegó tranquilamente a la casa y el lunes lamentablemente se fue', relató al borde del llanto Laura, hermana de la presunta víctima y ex pareja del policía acusado.

La joven contó que este miércoles fue hasta el domicilio de Rojas, con el cual convivió 1 año y 6 meses, y que al querer colocar folletos en donde toda su familia lo acusa de violador y que la respuesta de la familia del efectivo policial fue correrla a piedrazos. Entre lágrimas la joven expresó: 'Todos me querían largar piedras, ladrillo y él está ahí no está preso'.

Los familiares de la pequeña colocaron la denuncia en ANIVI, quienes ya se pusieron a trabajar en el caso con la revisión del médico legista. 'Yo lo quiero ver detenido a él, yo quiero justicia, porque me dañó a mi hermana, necesito que esté preso porque tiene que estar preso y él está en su casa. Él me correteó para largarme un ladrillazo, es una vergüenza', expresó desesperada la joven denunciante.

Laura contó que hace un tiempo la ex pareja la llamó y le contó que Rojas había abusado de su hija y su hermana. 'Yo creía que era por despecho por eso no le creía. Me invitó a la Plaza 25 de Mayo. Como a las 9 me llamó y me dijo que a las 17 nos juntáramos y no fue la chica'

Daniel Zamora, hermano de la niña, contó que Rojas la tenía amenazada. 'Le dijo que si ella hablaba iba matar a mi mamá, a mi hermana y le iba a pegar un tiro', denunció. El joven contó que el policía acusado llevó su arma reglamentaria al Híper Libertad y le puso el revolver en la cabeza. 'La nena te cuenta todo', sostuvo.

'Nosotros queremos y necesitamos que se haga una investigación rápida, queremos que ya esté detenido'

Desde ANIVI les informaron a la familia que se trataba de un proceso muy largo, puesto que debían de hacerle el ADN al acusado.

Los hermanos de la pequeña sostienen que Rojas goza de protección por parte de la Policía. 'Yo le dije a la chica con la que puse la denuncia que él ya tenía una causa más, entonces ¿porque no actúan?', manifestó Laura. En tanto, Daniel expresó: 'Ustedes saben que no todos somos iguales. Nosotros necesitamos que esto sea rápido, que se actue rápido, no la Policía, la Justicia. Un policía con el que hablé nos dijo que lo tenemos que linchar, ellos mismos te dicen que lo linches, y nosotros vamos a llegar hasta lo último porque lo queremos ver preso'

La familia sostiene que el hermano de Rojas, también tiene una causa penal. Además, contaron que cuando fueron a pedir explicaciones por los dos presuntos abusos, los familiares salieron con piedras y ladrillos a atacarlos para que se fueran del lugar.